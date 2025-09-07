Samanyolu Haber /Gündem / Özel'in kurultay hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Aday olmayacak ama... /07 Eylül 2025 10:15

Özel'in kurultay hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Aday olmayacak ama...

Daha önce kulislerde genel başkanlık görevine sıcak baktığı konuşulan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki yeni kulis dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olması beklenmiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin kendi Parti Meclisi (PM) listesini çıkarabileceği konuşuluyor.

SHABER3.COM

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması sonrasında Ankara kulislerinde Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi anılmaya başlandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Daha önce genel başkanlık görevini yeniden üstlenmeye sıcak baktığı öne sürülen Kılıçdaoğlu ile ilgili yeni bir kulis dikkat çekti.

T24’te yer alan habere göre, CHP kulislerinde konuşulanlara göre, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olması beklenmiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin kendi Parti Meclisi (PM) listesini çıkarabileceği konuşuluyor.

21 EYLÜL’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davası öncesinde olası bir kayyım atamasına karşı hamle yaparak, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

CHP'li kurmaylar, "15 Eylül'de kayyım atansa bile koltukta ancak 1 hafta oturabilir" değerlendirmesini yapıyor.

BİR ÖNCEKİ ‘KILIÇDAROĞU’ KULİSİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il kongresindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak, yerine Gürsel Tekin’i kayyım olarak atamıştı. Bu kararın ardından kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararı çıkması halinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden devreye girebileceği iddia edilmişti

İddialara göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevini üstlenmeye sıcak bakıyor ve olası bir iç parti krizini kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyor.
