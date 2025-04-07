Özel'in listesi fire vermedi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde oylama sona erdi, oy sayımı başladı.





CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimininin ardından PM ve YDK üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı.





PM ve YDK üyelikleri için saat 20.10 itibarıyla başlayan oylama yaklaşık üç buçuk saat sürdü. 23.50'de sona eren oylamanın ardından oy sayımına başlandı.





CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için yapılan seçimde Özgür Özel'in Anahtar Listesi fire vermeden delegelerin onayını aldı.





KILIÇDAROĞLU’NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI ÖZEL’İN LİSTESİNDE

Listede dikkat çeken isimlerden biri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Namık Tan oldu. Tan, bu kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinden Parti Meclisi adayı olarak gösterildi.





EN YÜKSEK OYU DENİZ YAVUZYILMAZ ALDI

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 876 oy Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş 856 oy, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal 805 oy, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici 794, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin 787 oy aldı.





İBB’YE GEÇEN İSİM: VOLKAN DEMİR

Listede yer almayan dikkat çekici isimlerden biri ise Merkez Yönetim Kurulu üyesi Volkan Demir oldu.





Özel, kurultay konuşmasında Demir’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine geçeceğini ve bu nedenle listede yer almadığını açıkladı.





Oy sayımının bitmesiyle Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Bilim Kültür Sanat Platformu listeleri açıklandı.





CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden Parti Meclisi'ne girenler şöyle:





"Yalçın Karatepe, Yankı Bağcıoğlu, Emine Uçak Erdoğan, Gülşah Deniz Atalar, Gökçe Gökçen, Bahattin Bahadır Erdem, Baran Bozoğlu ve Berker Esen"





YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu'na şu isimler seçildi:









"Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Ali Balta, Ekincan Aksoy ve Remzi Kazmaz"





SALICI'NIN HAZIRLADIĞI LİSTEDEN PM'YE İSİM GİRMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı Denge ve Dayanışma Listesi'nden herhangi bir isim parti meclisine giremezken listede en çok oyu 414 oy ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal aldı. Ankara milletvekili Deniz Demir 408 oy alırken, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 404 oy aldı. Salıcı ise delegelerin 398'inin oyunu alabildi.





Öte yandan 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin ise 740 oy alarak PM'ye seçildi.



