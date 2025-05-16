Özel'in memleketinden AKP'ye kötü haber! 2 şehir el değiştirdi





AYDIN'DA CHP FARKI AÇTI

ORC Araştırma, 6 kentte yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.Aydın'da 9-14 Mayıs tarihleri arasında bin 710 katılımcının yer aldığı çalışmada CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 40,2 olurken, AKP diyenlerin oranı yüzde 26,1 oldu.CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 35,59 oy oranına sahipken, AKP'nin oy oranı ise yüzde 28,71 olmuştu.Diğer partilerin oy oranı şöyle:MHP yüzde 7DEM yüzde 6,3İYİ Parti yüzde 6Zafer yüzde 4YRP yüzde 2,1BBP yüzde 1,8A Parti yüzde 1,8YMP yüzde 1,5Memleket yüzde 1,2Diğer yüzde 2Denizli'de bin 800 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP yüzde 38,5 oy desteği alırken AKP'nin oy desteği yüzde 27,5 oldu.14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 33,99 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 31,90 olmuştu.Bu sonuçlarla Denizli'de CHP'nin birinci parti olduğu ve kentin el değiştirdiği görüldü.Diğer partilerin oy oranı şöyle:MHP yüzde 7,2İYİ Parti yüzde 6,6Zafer yüzde 4,3DEM yüzde 2,8YRP yüzde 2,2BBP yüzde 2A Parti yüzde 1,8TİP yüzde 1,6YMP yüzde 1,3Diğer yüzde 4,2El değiştirdi.Manisa'da bin 760 katılımcının katıldığı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 36,1 olurken AKP'nin oy oranı yüzde 26,9 oldu.AKP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 31,79 ile birinci partiyken CHP yüzde 29,46 oy almıştı.CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa da bu sonuçlarla el değiştiren bir diğer kent oldu.MHP yüzde 10,1İYİ Parti yüzde 5,8DEM yüzde 5,2Zafer yüzde 4,5YRP yüzde 2,5A Parti yüzde 1,9Gelecek yüzde 1,6BBP yüzde 1,6YMP yüzde 1,2Diğer yüzde 2,6Bursa'da 2 bin 160 katılımcının yer aldığı ankette ise AKP diyenlerin oranı yüzde 32,5 olurken CHP diyenlerin oranı yüzde 29,1 oldu.Kentte MHP diyenlerin oranı yüzde 7 düzeyindeyken Zafer Partisi diyenlerin oranı da yüzde 5,8 olarak ölçüldü.Kentte 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 39,01 oy alırken CHP yüzde 24,38 oy almıştı.CHP oy oranını yüzde 5 düzeyinde artırırken AKP'nin oy oranı yaklaşık yüzde 6.5 düştü.Diğer partilerin oy oranı şöyle:İYİ Parti yüzde 5,6YRP yüzde 4,9A Parti yüzde 4,2DEM yüzde 3,7BBP yüzde 1,8Gelecek yüzde 1,6YMP yüzde 1,4Diğer yüzde 2,4Kocaeli'de bin 920 katılımcının yer aldığı ankette ise AKP diyenlerin oranı yüzde 34,8 olurken; CHP diyenlerin oranı yüzde 28,5 oldu.AKP kentte, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 39,7 oy alırken CHP yüzde 23,97 oy almıştı.Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:MHP yüzde 6,6İYİ Parti yüzde 6,1YRP yüzde 5,5DEM yüzde 5,1Eskişehir'de ise bin 620 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP diyenlerin oranı yüzde 41,6 olurken, AKP diyenlerin oranı yüzde 27,8 oldu.CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 34,06 oy alırken AKP ise yüzde 33,15 oy almıştı.Diğer partilerin oy oranı şöyle:MHP yüzde 6,1İYİ Parti yüzde 5,8Zafer yüzde 4,4