Samanyolu Haber /Gündem / Özel'in mesajı Kılıçdaroğlu'na mı? 'Parti disiplini veya partililik hukuku içinde değerlendirilemez' /28 Kasım 2025 10:29

Özel'in mesajı Kılıçdaroğlu'na mı? 'Parti disiplini veya partililik hukuku içinde değerlendirilemez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içi muhalefete net mesaj vererek, "Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani" ifadelerini kullandı. Özel, İBB iddianamesine 'önem atfeden' kişilere ilişkin, "Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil" dedi.

SHABER3.COM

CHP lideri Özgür Özel, parti içi muhalefete yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, yeni dönemde de 'kucaklayıcı' politikayı sürdüreceklerini belirterek, "Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani" dedi.

Özel, "Kurultaya giderken Meclis’te Genel Başkan’ın odasının kapısına gelip zarf verip gidenler var. Ben zarfı açana kadar notu televizyonda gördüm. Şimdi o arkadaşlar o notu televizyona vermeseydi, ben okuduğumda o arkadaşları ilk iş sohbet etmek için çağırırdım. İddianameden sonra, ‘Kendi içimizde yargılama yapalım’ diyenler var. Bir dava açıldı zaten. Aziz İhsan Aktaş, o iddialarını ispatla mükellef. Zaten yargılama yapılıyor. O yargılamayı televizyondan verin diyoruz" şeklinde konuştu.

"DİSİPLİNE UYGUN DEĞİL"
Birgün gazetesine konuşan Özel, İBB iddianamesine 'önem atfeden' partililerine de çıkış yaptı. Özel, "İddianamenin delilsizliğini örten, iddianameye önem atfeden söylemler var mesela. Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil" sözlerini kaydetti.

Özel, şunları söyledi: 

"Bir yandan yargılama yapılacak, diğer yandan biz de bir yargılama yapacağız. Yani hangi yetkiyle hangi bilgiye, belgeye ulaşarak? İddianameyle ilgili, iddianameyi doğru kabul eden söylemler büyük bir hayal kırıklığı bizim açımızdan. İddianamenin delilsizliğini örten, iddianameye önem atfeden söylemler var mesela. Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil.

İddianamenin kabulüne bir gün kala, üç gün kala yapılan açıklamalar, içeride bulunan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve çocuklarına karşı da haksızlık. İddiaları somut bir kanıta dayandırmamış bir iddianameye teslim olmamızı da kimse bizden beklemesin."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel'in mesajı Kılıçdaroğlu'na mı? 'Parti disiplini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:44