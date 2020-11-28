Samanyolu Haber /Gündem / Özer Çiller hastaneye kaldırıldı /28 Kasım 2020 22:35

Özer Çiller hastaneye kaldırıldı

Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dün gece yarısı evinde rahatsızlanan Özer Çiller'e kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahale yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Özer Çiller'in ilerleyen yaşı sebebiyle bazı sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu.

ÖZER ÇİLLER KİMDİR?

21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi.

Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti.

Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.
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