Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden 'gerçekler'!...

'ZANNEDİYOR MUSUNUZ Kİ ŞİMDİKİ BELEDİYE BAŞKANLARI YERLERİNDE KALACAK'







Metropoll Araştırma Yöneticisi Özer Sencar, Karar TV yayınına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmeler yaptı.Programın sunucularından Elif Çakır'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin sorusuna Sencar'ın verdiği 'kayyım' cevabı tepki çekti. "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Partili bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusu üzerine Sencar "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyım atarsın" dedi.Özer Sencar, Yıldıray Oğur'un "Böyle yöntemler uygulanmalı mı sizce yani?" ve Çakır'ın "Bunlar yanlış şeyler" sözlerine ise şu yanıtı verdi: "Şu anda zaten 60 tane belediyede hükümet kayyım atadı. Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan seçimi kazandıktan sonra şimdiki CHP'li belediye başkanları yerlerinde kalacak?"