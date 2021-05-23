Samanyolu Haber /Gündem / Özge Mumcu'dan Uğur Mumcu paylaşımı /23 Mayıs 2021 12:33

Özge Mumcu'dan Uğur Mumcu paylaşımı

Sedat Peker'in yayınladığı 7.videoda Uğur Mumcu suikastına ilişkin iddialarının ardından Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu bir paylaşım yaptı.

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Sedat Peker'in yayınladığı 7.videoda Uğur Mumcu suikastına ilişkin iddialarının ardından Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu bir paylaşım yaptı.

Peker'in açıklamalarının ardından Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özge Mumcu, sosyal medya hesabından Uğur Mumcu'nun şu sözünü paylaştı: 

"Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukukgüvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir.''


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