Özgeçmişinden şaibeli diplomayı silen AKP’li vekil, anlayış istedi!

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hakkında çıkan sahte diploma iddialarına yanıt verdi. Erkan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, sahte diploma iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, “Karalama kampanyasına maruz bırakıldım” dedi. Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından Erkan, biyografisinden sınavsız diploma veren Balkan Üniversitesi’ni çıkarmıştı.

Eğitim geçmişine ilişkin bilgileri paylaşan Erkan, 2005’te Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı, 2013’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı’nı, 2020’de ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı’nı tamamladığını belirtti.

GEREKÇE PANDEMİ

Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada geçerlilik sorunu bulunmadığını, ancak pandemi nedeniyle derslerin Türkiye’de yapılması sebebiyle denklik sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

‘GEÇİCİ OLARAK ÇIKARDIM’

“Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır” diyen Erkan, siyasetin dürüstlük, saygı ve sağduyu çerçevesinde yapılması gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkarken devam ederken, Erkan’ın TBMM internet sitesindeki biyografisinden “Balkan Üniversitesi” ibaresinin çıkarılması dikkat çekmişti. Eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk alanında tamamladığı yer alan Erkan’ın, güncellenen biyografisinde bu bilgiye yer verilmemişti.
