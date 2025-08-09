Özgeçmişinden şaibeli diplomayı silen AKP’li vekil, anlayış istedi!





GEREKÇE PANDEMİ





‘GEÇİCİ OLARAK ÇIKARDIM’

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, sahte diploma iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, “Karalama kampanyasına maruz bırakıldım” dedi. Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından Erkan, biyografisinden sınavsız diploma veren Balkan Üniversitesi’ni çıkarmıştı.Eğitim geçmişine ilişkin bilgileri paylaşan Erkan, 2005’te Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı, 2013’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı’nı, 2020’de ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı’nı tamamladığını belirtti.Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada geçerlilik sorunu bulunmadığını, ancak pandemi nedeniyle derslerin Türkiye’de yapılması sebebiyle denklik sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade etti.“Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır” diyen Erkan, siyasetin dürüstlük, saygı ve sağduyu çerçevesinde yapılması gerektiğini savundu.Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkarken devam ederken, Erkan’ın TBMM internet sitesindeki biyografisinden “Balkan Üniversitesi” ibaresinin çıkarılması dikkat çekmişti. Eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk alanında tamamladığı yer alan Erkan’ın, güncellenen biyografisinde bu bilgiye yer verilmemişti.