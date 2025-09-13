Özgür Çelik Bayrampaşa için: ‘AKP’ye geç yoksa operasyon yapılacak dediler’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Mutlu’nun AKP’ye geçmesi için tehdit edildiğini öne sürdü.



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınması sonrası belediye önünde konuştu. Çelik, “Hasan Mutlu’yu AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapan insanlar aradı. ‘Yarın sana operasyon yapılacak, AK Parti’ye geç’ dediler” ifadelerini kullandı.



Mutlu’nun kamu arazisine yapılan kaçak bir kafeteryayı yıktırdığı için hedef alındığını söyleyen Çelik, “Çıkar grupları aylardır iftira ve tehditlerle Bayrampaşa Belediyesi’ni baskı altına almaya çalıştı. Şimdi de seçilmiş belediye başkanımıza şantaj yapılıyor” dedi.



“Hasan Mutlu Bayrampaşa’nın seçilmiş belediye başkanıdır, bu gerçeği değiştiremeyecekler” diyen Çelik, gözaltıların “düşman hukuku” anlayışıyla yapıldığını savundu. Mutlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Çelik, “Halkın iradesi gasp edilemez” diye konuştu.



