Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Çelik Bayrampaşa için: ‘AKP’ye geç yoksa operasyon yapılacak dediler’ /13 Eylül 2025 20:33

Özgür Çelik Bayrampaşa için: ‘AKP’ye geç yoksa operasyon yapılacak dediler’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun AKP’ye geçmesi için tehdit edildiğini açıkladı: “Yarın operasyon yapılacak dediler.”

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Mutlu’nun AKP’ye geçmesi için tehdit edildiğini öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınması sonrası belediye önünde konuştu. Çelik, “Hasan Mutlu’yu AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapan insanlar aradı. ‘Yarın sana operasyon yapılacak, AK Parti’ye geç’ dediler” ifadelerini kullandı.

Mutlu’nun kamu arazisine yapılan kaçak bir kafeteryayı yıktırdığı için hedef alındığını söyleyen Çelik, “Çıkar grupları aylardır iftira ve tehditlerle Bayrampaşa Belediyesi’ni baskı altına almaya çalıştı. Şimdi de seçilmiş belediye başkanımıza şantaj yapılıyor” dedi.

“Hasan Mutlu Bayrampaşa’nın seçilmiş belediye başkanıdır, bu gerçeği değiştiremeyecekler” diyen Çelik, gözaltıların “düşman hukuku” anlayışıyla yapıldığını savundu. Mutlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Çelik, “Halkın iradesi gasp edilemez” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun AKP’ye geçmesi için tehdit edildiğini açıkladı: “Yarın operasyon yapılacak dediler.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Çelik Bayrampaşa için: ‘AKP’ye geç yoksa... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:43:43