Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Çelik: Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökmedir, meclis üyeleri ölümle tehdit edildi /16 Eylül 2025 19:08

Özgür Çelik: Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökmedir, meclis üyeleri ölümle tehdit edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonun siyasi bir çökme girişimi olduğunu belirterek, “Meclis üyeleri para teklif edilerek ve ölümle tehdit edilerek baskı altına alınmak isteniyor” dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonu sert sözlerle eleştirdi. Çelik, belediye meclis üyelerine para teklif edildiğini ve ölümle tehdit edildiklerini söyleyerek, “İktidar, yargıyı sopa gibi kullanarak muhalif her sesi susturmaya çalışıyor” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da gözaltına alındı.

‘BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ PARA VE TEHDİTLE ETKİ ALTINA ALINMAK İSTENİYOR’

Operasyonun ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun siyasi bir hedef taşıdığını söyledi:

“Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme operasyonudur. CHP’li meclis üyelerine para teklif edilmiş, ölümle tehdit edilmiştir. Whatsapp mesajları üzerinden Kurtlar Vadisi editleriyle tehditler yapıldı, bunlar ifadelerle tutanak altına alındı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya AKP’ye geçmesi için baskı yapıldı, aksi halde operasyonla karşı karşıya kalacağı söylendi.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Çelik: Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:29