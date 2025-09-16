Özgür Çelik: Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökmedir, meclis üyeleri ölümle tehdit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da gözaltına alındı.





CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonu sert sözlerle eleştirdi. Çelik, belediye meclis üyelerine para teklif edildiğini ve ölümle tehdit edildiklerini söyleyerek, “İktidar, yargıyı sopa gibi kullanarak muhalif her sesi susturmaya çalışıyor” dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyonun ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun siyasi bir hedef taşıdığını söyledi:“Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme operasyonudur. CHP’li meclis üyelerine para teklif edilmiş, ölümle tehdit edilmiştir. Whatsapp mesajları üzerinden Kurtlar Vadisi editleriyle tehditler yapıldı, bunlar ifadelerle tutanak altına alındı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya AKP’ye geçmesi için baskı yapıldı, aksi halde operasyonla karşı karşıya kalacağı söylendi.”