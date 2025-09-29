Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Çelik, mazbatasını aldı CHP İstanbul'u kim yönetecek? /29 Eylül 2025 21:20

Özgür Çelik, mazbatasını aldı CHP İstanbul'u kim yönetecek?

CHP’de yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı. Mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’e isim vermeden yüklenen Çelik, “Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yok. Benim söyleyecek sözüm şudur; ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı. Saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan giden Çelik, burada bekleyen partililer tarafından karşılandı. Partililere selam verdikten sonra binaya giriş yaptı. Ancak mazbata teslimi imza yetkisine sahip isim İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’da bulunduğu için gecikti. Mazbata, imzalatılmak üzere Çağlayan’a götürüldü. 1 saat 20 dakika sonra mazbatasını alabildi.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Çelik, “Türkiye’nin gündemini anlamsız yere meşgul eden anlayışla karşı karşıyayız. Ne yazıkki Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Amaçları şu; CHP’lileri kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar, defalarca söyledik bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut sisteme mecbur olmuş insanlar vardır, bir taraftan da CHP’ye sahip çıkanlar vardır, bir taraftan da milletimiz vardır. Bu mücadele sonunda hak kazanacak, halk kazanacak.” dedi.

“45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına bakarım!” diyen Gürsel Tekin’e göndermeden bulunan Çelik, “Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı var. Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yok. Benim söyleyecek sözüm şudur; ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Ben zaten beş bin polisle kapıya dayanıldığında da görevimin başındayım.” ifadelerini kullandı.
Gürsel Tekin, kayyım olarak atanmıştı

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından il yönetimi görevden uzaklaştırılmış ve aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyum heyeti atanmıştı. CHP olağanüstü kongreyi 24 Eylül’de toplamış ancak mahkeme yoluyla kongre durdurulmak istenmişti. Olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devam etmesine karar vermiş, “Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir” açıklaması yapmıştı.
