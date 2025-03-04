Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Çelik'ten 'soruşturma'ya ilk tepki: 'İstedikleri yöntemi kullansınlar, sonları yaklaştı!' /04 Mart 2025 23:22

Özgür Çelik'ten 'soruşturma'ya ilk tepki: 'İstedikleri yöntemi kullansınlar, sonları yaklaştı!'

CHP'nin kurultay sürecinde 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında "hile ve seçim kanununa muhalefet edildiği" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya tepki gösteren Özgür Çelik, "İstedikleri yöntemi kullansınlar, sonları yaklaştı. Türkiye’nin demokrasi, adalet, refah ve huzurla tanışacağı günler beklenenden de yakındır" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'seçime hile karıştırıldığı' ve 'seçim kanununa muhalefet edildiği' iddiasıyla Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başkan seçildiği il kongresi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'İSTEDİKLERİ YÖNTEMİ KULLANSINLAR...'

"AKP, 2019'dan itibaren İstanbul’da muhalefete düştü. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ise fiilen Türkiye’nin muhalefet partisi oldu. Milletimizin teveccühünü kazanmak için çok çalışmak yerine, türlü soruşturmalarla hak etmedikleri koltukları gasp etmeye yelteniyorlar. Şimdi de CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan değişimin en önemli adımlarından birine, değişimin işaret fişeğine, İstanbul Kongremize soruşturma başlattılar.

İstedikleri yöntemi kullansınlar, istedikleri maşaları ve işbirlikçileri devreye soksunlar. Sonları yaklaştı. Türkiye’nin demokrasi, adalet, refah ve huzurla tanışacağı günler beklenenden de yakındır!"
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