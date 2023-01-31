Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı /31 Ocak 2023 14:11

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

TÜRK-İŞ, açlık sınırını 8 bin 864 TL olarak açıkladı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş 29 gün sonra haklı çıktı. Özgür Demirtaş, kendisi hakkında konuşan Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'ye seslendi.

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

2023 yılı itibariyle net asgari ücret 8.506,80 TL olarak açıklanmıştı. Özgür Demirtaş da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yeni asgari ücret için ‘asgari ücret eriyip gidecek’ demişti. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş 29 gün sonra haklı çıktı.  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ocak 2023’e ilişkin açlık sınırı miktarını bugün 8 bin 864 TL olarak açıkladı. Böylece geçen yıl yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücret, bu yıl daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. 

Özgür Demirtaş bu veri sonrası sosyal medya platformu Twitter hesabından gazeteci Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi’nin geçtiğimiz ay canlı yayındaki sözlerini paylaşarak, “Ahmet bey, Abdülkadir bey: N'oldu?” diye sordu. 

Ekonomist Özgür Demirtaş’ın tweeti sosyal medyada gündem oldu. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın söz konusu programındaki ifadeleri şöyleydi;

“Bak Özgür Demirtaş ne demiş. Büyük ekonomist, deha. Asgari ücret 8.600 de olsa 9.000 de olsa 10.000 de olsa hiçbir işe yaramayacak. Şöyle laflar da etmemek lazım ya. İnsanların ellerine para geçeceğini için insanlar sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek, alım gücü düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak falan. Ne diyorduk bunlara. Abdülkadir ben böyle bir yaklaşım da olabilir yani ben buna da itirazım yok. Benim itirazım üsluba yani böyle keşke öyle olsa der gibi bir şevkle söylüyor. Ya insan der ki ya tamam bu artışı yapın güzel ama enflasyonun düşmesi lazım falan hani böyle daha yapıcı bir açıklama ekonomistsin yani.”

Özgür Demirtaş, "Asgari ücret ne kadar artarsa artsın hiçbir işe yaramaz. O para eriyip gidecek, alım gücü düşecek, bu yazdıklarım yine gerçek olacak" demişti.
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