Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Demirtaş duyurdu: Özyeğin Üniversitesi Dekanı, Bolu'daki faciada öldü /21 Ocak 2025 21:56

Özgür Demirtaş duyurdu: Özyeğin Üniversitesi Dekanı, Bolu'daki faciada öldü

Bolu'da 66 kişiye mezar olan yangın faciasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da hayatını kaybetti. Acı haberi arkadaşı Prof. Dr. Özgür Demirtaş duyurdu.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili otel sahibi de dahil olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ DEKANI HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da olduğu ortaya çıktı. Acı haberi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X hesabından duyurdu.

Demirtaş, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
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