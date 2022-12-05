Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş: En masumundan en şeytancasına doğru sıralıyorum /05 Aralık 2022 12:31

Özgür Demirtaş: En masumundan en şeytancasına doğru sıralıyorum

Prof. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Şimdi size çok önemli şeyler yazacağım." diyerek yazdıklarının çarpıtılmasına isyan etti. Demirtaş'ın paylaşımları şöyle oldu:

1) Şimdi size çok önemli şeyler yazacağım.

Beni takip eden ve seven muhafazakar insanlar da çok var. Gelen mesajlardan biliyorum. Onlara selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Beni bu insanların da sevmesi bazı AKTROLLERİ ve yandaş gazeteleri aşırı derecede rahatsız ediyor ++

2) Beni takip edenler bilir. Bilmediğim bir çok konuda uzmanlara soru sorarım. Dün ABD’nin sosyal medyada ballandırarak anlattığı bir haberi çok yerde okudum ve şu twiti attım:++

3) o sırada Türkiye’nin (aynı kategoride olmadığını uzmanlardan öğrendiğim) bir insansız uçağının tanıtıldığı gerekçesi ile Ahaber-Sabah gibi kağıt parçaları ve troller şu twitleri atmışlar:++

4) Peki şimdi benim twitime dikkatli bakın ve okuyun:++

5) Şimdi YAKINLAŞTIRIP bir daha okuyun: Oradaki emojilere de bir bakın bakalım. Bu yazı 800 Milyon Dolar bir ölüm makinasına harcanır mı diye sormuyor mu? ++

6) Dur daha da yakınlaştırayım: Eliyle suratını kapatmak demek bir olayı tasvip etmemek anlamı taşır.

Fikrimi yazayım, bu silah işleri siyasetçiler tarafından genelde propaganda aracı olarak kullanılır. ABD ise bu olayda başı çeker.++

7) Bir de anlamayan olur diye bir twit daha atmışım o işlerine gelmemiş:++

8) Bunlat anlamaz kırmızıyla da boyamak lazım:++

9) Neymiş ben Türkiye bir Voleybol topu tanıtırken nasıl, Başkasının yaptığı Futbol topu ile ilgili twit atarmışım. Olay böyle olsa yine iyi. Ben ABD’nin Futbol topunun 800 milyon dolar olmasına demişim. Şimdi bi dakka +

10) İki seçenek var. En masumundan en şeytancasına doğru sıralıyorum;

a) Bu gazete ve troller okuma yazma bilmiyor.

b) Bu gazete ve troller okuduğunu anlamıyor.

c) Bunlar ŞEYTAN. Bal gibi biliyorlar ne dediğimi. Ama beni seven muhafazakar insanlara algı operasyonu çekiyorlar+

11) Sizce hangisi? a mı, b mi, c mi?

Susuyorum.
Yine yapıyorlar.
Video çekmiyorum.
Yine yapıyorlar.
Ekonomi konuşmuyorum.
Yine yapıyorlar.
Türkiye ile ilgili konuşmuyorum. Yine yapıyorlar.

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