Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş isyan etti: En kötüsünü henüz görmedik /06 Eylül 2024 08:30

Özgür Demirtaş isyan etti: En kötüsünü henüz görmedik

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Henüz en kötüsünü görmedik" dedi. Demirtaş, sonbahar ve kış aylarında şirket iflasları ve işten çıkarmaların artacağını öngördü.

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Türkiye bir süredir yüksek enflasyon ve ekonomik krizle mücadele ediyor...

Sözcü'de yer alan habere göre bu konuda sık sık açıklamalarda bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir kez daha hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Ekonomide daha kötü günlerin yaşanacağını belirten Özgür Demirtaş, "Henüz en kötüsünü görmedik" ifadelerini kullandı.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında şirket iflaslarının ve işten çıkarmaların zincirleme bir şekilde artacağını öngördü.

X hesabından açıklama yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

-Banka Takipleri Artıyor. Zombie Şirketler Zorda.

-En kötüsünü henüz görmedik.Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz.

Yazın Kenara… Tüm Bunların ANA SEBEBİ: Nas Ekonomi Politikası…

Merkez Bankasının:

Para Politikası : DOĞRU Yolda

Hükümetin:

Mali Politikası: EKSİK yolda

Şeffaflık: EKSİK yolda

Tasarrufu: EKSİK yolda

Yapısal Reformlar: EKSİK yolda

4 EKSİK 1 DOĞRU …

OLMAZ …
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