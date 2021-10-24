Özgür Demirtaş'tan Ege Cansen'in 'bitcoin' yazısına ağır eleştiri

Özgür Demirtaş'tan Ege Cansen'in 'bitcoin' yazısına eleştiriler: 'Sadece yüzeysel bilgisi olduğunu düşünüyorum!'

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ege Cansen'in Sözcü gazetesinde 'Şifreli para çılgınlığı' başlığıyla yayımlanan yazısına katılmadığını söyledi.



Cansen'in çok iyi bir ekonomist olduğunu, ancak yazıda hem maddi hem teknik hatalar olduğunu dile getiren Demirtaş, "Birincisi yazıda Bitcoin ETF’inin çıktığı yazılmış. Bu kendisini Kripto uzmanı ilan eden kişilerin bazılarının da yaptığı bir hata. Bitcoinin SPOT ETF’si çıkmadı. Bitcoinin türev (futures) bazlı fonu çıktı ikisi aynı şey değil. Bu Ege bey’in yazısındaki teknik hata" dedi.



Cansen'in 'kripto varlıkların çok riskli olduğunu ve her an yok olabileceğini söylediğini' hatırlatan Demirtaş, "Buna sözüm yok zira benim 12000 Kripto paranın yüzde 90’nı çöp dediğim açıklamalarım çok konuşuldu. Burada hem fikiriz ancak Ege bey bunu tüm kripto paralar için söylüyor. Bu çok yanlış" ifadesini kullandı. Demirtaş, şöyle devam etti:



"Ege Bey yazısında Varlık Fiyatlama Teorisinden bahsediyor (benim uzmanlık alanım) ve katma değer üretmeyen (Temettü, Nakit akışı vb) bir finansal varlığın değeri olmaz diyor. Bu da yanlış. Zira bu söylem bir çok sanat eserini, koleksiyon değeri olan varlığı ve kağıt paraları yok sayıyor. Yani Ege Bey'in dediği doğru olsa bu söylediklerimin de değeri olmaz.



Ege Cansen çok iyi bir ekonomist. İnsanların ondan öğrendiği ve öğreneceği çok şey var bence. Ancak, Kripto Varlık konusu çok teknik bir konu, bu konularda sadece yüzeysel bilgisi olduğunu düşünüyorum. Örneğin onlarca kripto projesinin specific katma değerler ürettiğini bilmiyor. 12,000 proje içinde inanılmaz katma değerler yaratan projeler var. Hiçbir nakit temettü değeri olmasa dahi koleksiyon değeri içeren bile var (ki bu konu ikincil bir konu). Dolayısı ile bu yazısına katılmıyorum."