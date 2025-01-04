Özgür Demirtaş'tan emekli çıkışı: Yalvararak uyardım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklentilerin de altında enflasyon açıklayarak milyonlarca emekli ve memurda hayal kırıklığına neden oldu. Emekli zamlarına ilişkin olarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş "10 yıl boyunca yalvararak uyardım" dedi.



TÜİK’in enflasyonuna ilave zam yapmazsa memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayında yüzde 11.54, SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı açıklanmazsa yüzde 15.75 zam alacak.



Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…Yalan mı?" ifadesini kullandı.

