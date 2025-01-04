Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş'tan emekli çıkışı: Yalvararak uyardım /04 Ocak 2025 12:22

Özgür Demirtaş'tan emekli çıkışı: Yalvararak uyardım

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TÜİK'in enflasyon verisinin ardından şekillenen emekli zamlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklentilerin de altında enflasyon açıklayarak milyonlarca emekli ve memurda hayal kırıklığına neden oldu. Emekli zamlarına ilişkin olarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş "10 yıl boyunca yalvararak uyardım" dedi.

TÜİK’in enflasyonuna ilave zam yapmazsa memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayında yüzde 11.54, SSK ve Bağkur emeklileri ise refah payı açıklanmazsa yüzde 15.75 zam alacak.

Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…Yalan mı?" ifadesini kullandı.
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