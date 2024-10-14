Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş'tan Mustafa Destici'ye tokat gibi cevap /14 Ekim 2024 21:47

Özgür Demirtaş'tan Mustafa Destici'ye tokat gibi cevap

Savunma Sanayi Fonu için vergi alınmasını savunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Mustafa Destici’ye bir tepki de Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

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Kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kullanıcılardan savunma sanayii için 750 TL'lik vergi alınacağına dair yapılan açıklamanın ardından pek çok vatandaş isyan etti. Açıklamasının ardından bankalarda kuyruk oluşturan vatandaşlar kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başlamıştı.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar sonrasında açıklama yapan Mustafa Destici “100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir” dedi. Açıklamasına büyük tepki oluşan Destici’den bir açıklama daha geldi: “Kredi kart limitlerini 99 bin TL'ye düşürenlerin kartları iptal edilsin."

'VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLSİN'

Mustafa Destici’nin bu sözlerine de büyük tepki oluşurken bir tepki de Özgür Demirtaş’tan geldi. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin." dedi.

KIZINI MECLİSTE İŞE SOKMUŞTU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin seçim sonrasında kızını Meclis'te 100 bin TL maaş ve kadro ile işe başlaması gündem olmuştu.
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