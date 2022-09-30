Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş'tan Nebati'nin 'epistemolojik' açıklamasına ilginç yorum /30 Eylül 2022 10:10

Özgür Demirtaş'tan Nebati'nin 'epistemolojik' açıklamasına ilginç yorum

Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda yorum yapılan konuşmaya Prof. Özgür Demirtaş da kayıtsız kalmadı.

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi', Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasıyla başladı. Zirveye Bakan Nebati'nin sözleri damga vurdu. Bakan Nebati konuşmasında, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

DEMİRTAŞ DA YORUM YAPTI

Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Prof. Özgür Demirtaş da Bakan Nebati'nin konuşmaları için sosyal medya hesabından, "Allah Allah" yorumunda bulundu.


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