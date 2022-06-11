Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş'tan Nebati'ye kötü haber: İşe yaramaz, çalışmaz /11 Haziran 2022 10:30

Özgür Demirtaş'tan Nebati'ye kötü haber: İşe yaramaz, çalışmaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) adımını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "İşe yaramaz. Ekonomik problemleri çözmez. Zaman kaybı. Çalışmaz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye yönelik yaptığı hamlelerden gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) adımının detaylarını duyurdu.

Açıklamaya göre, GES için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecek. GES’lerin getirileri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

“İŞE YARAMAZ, ZAMAN KAYBI”

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Kararın işe yaramayacağını belirten Demirtaş, şunları söyledi:

* “İşe yaramaz. Ekonomik problemleri çözmez. Zaman kaybı. Her zamanki gibi Zihni Sinir proje. Her zamanki gibi yandan dolanma. Çalışmaz…

* Türkiye'nin acilen ekonomik kurallara geri dönmesi, Merkez Bankasını bağımsız hale getirmesi ve yapısal reformlara girişmesi lazım.”
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