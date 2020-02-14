Özgür Gündem Davası'nda karar

Yayın danışma kurulu üyeleri Yazar Aslı Erdoğan, Dilci-Yazar Necmiye Alpay, gazetenin o dönemki Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz gazetecinin yargılandığı Özgür Gündem Davası'nın 15'nci duruşması bugün İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.







Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un tüm suçlardan beraatine, Aslı Erdoğan’ın devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği suçlarından beaatine, propaganda suçu yönünden de Basın Kanunu'ndaki 4 aylık sürenin aşılması sebebiyle düşme kararı verildi.





6 KİŞİNİN DOSYALARI AYRILDI





Haklarında yakalama emri bulunan ve henüz ifadesi alınmamış olan Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının ayrılmasına; Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin yönünden de süre talep edildiği için dosyanın ayrılmasına karar verildi.





Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Zana Kaya’ya “propaganda” suçundan, Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’ya “örgüt üyeliği” suçundan ceza verilmesini, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay’ın beraatini, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.