Samanyolu Haber /Medya / Özgür Gündem Davası'nda karar /14 Şubat 2020 12:56

Özgür Gündem Davası'nda karar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapattığı 200'e yakın medya kuruluşundan biri olan Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri hakkında açılan davada karar verildi.

SHABER3.COM

Yayın danışma kurulu üyeleri Yazar Aslı Erdoğan, Dilci-Yazar Necmiye Alpay, gazetenin o dönemki Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz gazetecinin yargılandığı Özgür Gündem Davası'nın 15'nci duruşması bugün İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un tüm suçlardan beraatine, Aslı Erdoğan’ın devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği suçlarından beaatine, propaganda suçu yönünden de Basın Kanunu'ndaki 4 aylık sürenin aşılması sebebiyle düşme kararı verildi. 

6 KİŞİNİN DOSYALARI AYRILDI

Haklarında yakalama emri bulunan ve henüz ifadesi alınmamış olan Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının ayrılmasına; Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin yönünden de süre talep edildiği için dosyanın ayrılmasına karar verildi.

Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Zana Kaya’ya “propaganda” suçundan, Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’ya “örgüt üyeliği” suçundan ceza verilmesini, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay’ın beraatini, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Gündem Davası'nda karar Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:17:27