Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor /24 Ekim 2019 15:41

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Siyah Transporterla kaçırılan Özgür Kaya’nın yargılanması başladı. Adliyede bilinmeyen bir salonda yargılanıyor. Ailelere ve milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na bile salon söylenmedi.

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Şubat ayında kaçırılan 6 kişiden biri olan Özgür Kaya’nın yargılanmasına Ankara Adliyesi’nde başlandı. Ancak Adliye’nin hangi salonunda yargılandığı bilinmiyor. Yargılandığı salon ailesine dahi söylenmiyor.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün sabah 9:30’da Ankara Adliyesi’ne giderek Özgür Kaya’nın duruşmasına katılmak istedi.


 
Duruşmanın yeni kurulan ve sadece MİT’le ilgili davalara bakacağı öğrenilen Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirten Sezgin Tanrıkulu, sözkonusu mahkemenin nerede olduğunu Adliye’deki danışmaya sorduğunu ifade etti.

Tanrıkulu şöyle konuştu:

“Danışmadan 34. Ağır Ceza mahkemesinin yerini sordum. 5 katta olduğunu söylediler. 10’a 10 kala duruşma salonuna gittim. Kapalıydı. Bu sırada eşi avukatı aramış. Avukat ‘duruşmadayım’ diye mesaj atmış.

Mahkemenin yazı işlerine gidip tekrar 34. Ağır Ceza’nın Özgür Kaya duruşmasını şu an Ankara Adliyesi’nde hangi salonda yaptığını sordum.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili olarak ben bu mahkemenin Adliye’de nerede olduğunu öğrenemedim, bana söylenmedi. Yazı işleri duruşma yerinin söylenmemesini mahkeme başkanının aldığı karar olduğunu söyledi.

Bakın gizli bir duruşma olsa bile Mahkeme Başkanı’nın bunu açık bir duruşmada alıp, sonra salonu boşaltması lazım.

34. Ağır Ceza Mahkemesi bu kaçırılma olaylarından sonra Eylül ayında kuruldu. Bu davalara bakmak için özel olarak kuruldu. Ankara’da 33 tane Ağır Ceza Mahkemesi var. Ama MİT davalarına bakmak için özel bir mahkeme kuruluyor. Ve bu mahkemenin nerede duruşma yaptığı bilinmiyor.

Yargılanan kişilere avukat atanmış. Kendiliğinden görev alan bu avukatları Ankara Barosu’na bizzat kendim şikayet edeceğim. Kendiliğinden görev alan mahkeme salonunu bile ailelere bildirmeyen bu avukatları bizzat şikayet edeceğim.”


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