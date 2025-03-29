Özgür Özel Maltepe Mitingi'nde erken seçim çağrısı yaptı





Ne oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumartesi günü Maltepe'de "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Pazar günü itibarıyla "dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını" başlatacaklarını açıkladı.16 milyona yakın kişinin oyuyla ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'u pazar günü ziyaret edeceğini belirten Özel, imza kampanyasını İmamoğlu'nun köyünden başlatacaklarını açıkladı.Erken seçim talebi ve İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza toplanacağını açıklayan Özel, "Türkiye'de her iki kişiden birinden fazlasının imzasını alıp bu iktidarı alaşağı edeceğiz!" dedi."Bütün dünyanın gözü önünde tek tek tane tane bu ülkedeki insanlara ulaşarak dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasıyla [Cumhurbaşkanı Recep] Tayyip Erdoğan'a bir güvensizlik oyu vermeye, onun meşruiyetini tüm Türkiye'nin gözünün önüne sermeye, bütün dünyaya bu iktidar artık gidiyor demeye, halk desteği kalmadı, erken seçim geliyor demeye, erken seçimi getirmeye, bunun için o büyük kampanyaya hazır mıyız?" diye konuştu.Özel, Ocak ayında tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanı Selahattin Demirtaş için serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.CHP lideri Özel, Kasım ayında yaptığı erken seçim çağrısında 2025 yılı Kasım ayına kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a süre verdiklerini belirtmişti.Anayasa'da değişiklik talebinin de Erdoğan'ın yeniden adaylığını sağlamak için ortaya atıldığını savunan Özel, "hiçbir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Anayasa yapmayacakları" mesajını vermişti.Anayasaya göre; cumhurbaşkanı adayı olabilmek ve seçilebilmek için üniversite mezunu olmuş, herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış ve 40 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.İmamoğlu'nun tutuklanması, mevcut durumda adaylığına ve cumhurbaşkanı seçilmesine engel teşkil etmiyor. Çünkü İBB Başkanı hakkında şu ana kadar kesinleşmiş bir yargı kararı yok.İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Tüm bu süreç, İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından ve CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde geldi. Bu soruşturmaların başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu," demişti.Ancak İmamoğlu tutuklanmasıyla aynı gün 15 milyona yakın oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.CHP'nin Saraçhane önündeki eylemlerini sonlandırdığı ve aralarında gazetecilerin de olduğu 200'e yakın kişinin tutuklanmasının ardından Erdoğan'dan yeniden 'heybedeki büyük turplar' açıklaması daha geldi.İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla tetiklenen kitlesel protestolar, Türkiye’de on yıldan uzun süredir görülen en büyük gösterilere dönüştü. Polis, protestolara karşı biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok büyük şehrinde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.