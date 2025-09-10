Özgür Özel, 17/25'i doğruluyor ancak ortaya çıkaranları yok sayıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi” toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’nun sosyal belediyecilik anlayışını öne çıkarırken, iktidarı da sert sözlerle hedef aldı. Özel, “Bizde, iş insanı bir katkı yapmak isterse ‘Tuzla’ya git, bir kreş yap’ denir. Ama bizde asla ‘Babacığım paraları sıfırladım’ olmaz.” dedi.





Özel, konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Türkiye’de bin kreş” hedefini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ekrem Başkan göreve geldiğinde İstanbul’da tek bir kreş yoktu. Bugün açtığımız 16 yeni kreşle sayı 127’ye ulaştı. Yoksul ailelerin çocukları için bu eşit fırsatları sağlayan anlayış, Ekrem İmamoğlu’nun belediyecilik anlayışıdır. Onun için anketlerde yüzde 60’ları görüyor, onun için Türkiye’yi kazanacak aday olarak öne çıkıyor.”





Özel, İmamoğlu’na yönelik açılan davalara da değinerek, iktidarın hazmedemediğini vurguladı:





“Ekrem Başkan’ın babasının köyündeki kuyuya kadar aradılar. Bahçesini kazdılar, korumasının yayladaki evinden çıkardıkları birkaç mermiyle servis yaptılar. Dolar ve avro görüntülerini stok videolardan montajlayıp servis ettiler. Ama bir tane bile kanıt bulamadılar. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun tek yaptığı iş, yoksul ailelerin çocuklarına kreş açmaktır.”





‘BABACAĞIM PARALARI SIFIRLADIM OLMAZ’





Özel, iktidarın yolsuzluklarına gönderme yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bizde ayakkabı kutusu yok, elbise torbası yok, kreş var bizde, öğrenci yurdu var bizde, yoksul aileye sahip çıkmak var. Bizde, iş insanı bir katkı yapmak isterse ‘Tuzla’ya git, bir kreş yap’ denir. Ama bizde asla ‘Babacığım paraları sıfırladım’ olmaz.”





CHP lideri, Erdoğan’a da göndermede bulunarak, “Ankara’da sarayda oturanın morali bozuk, Silivri’de zindanda olanın morali yüksek. Ankara’daki tasa ve kahır içinde, Silivri’de gurur ve coşku içinde. İşte bu yüzden biri gidiyor, biri geliyor. Biri son Cumhurbaşkanı, diğeri gelecek Cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı.