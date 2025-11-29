Özgür Özel 4. kez CHP'ye Genel Başkan seçildi

CHP 39’uncu Olağan Kurultayı’nda tek aday olan Özgür Özel, geçerli 1333 oyun tamamını alarak dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.



Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Özel, kurultay delegelerine teşekkür ederek "Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidarı hazırdır” dedi.



Özel, konuşmasına şöyle devam etti:



“Şimdi de sonuçlar açıklandı. Görüyoruz ki 2 milyon üyenin önüne sandığı koyduk mahalleden ilçe delegelerini seçtiler, ilçe delegeleri ili seçti, il bizi seçti. Siz aynı titizlikle öyle bir iş yaptınız ki parti tarihinde bir genel başkana verilmiş en yüksek oyu vererek aslında Türkiye'ye muazzam bir mesaj verdiniz. Alınan bin 333 oyun üçünü bile kendime yazmıyorum, bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız, sizin mesajınız.

Ülkeyi kurtarma vazifesi



Bugün başka bir sabaha uyandık, yarın sabah bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. CHP'nin bir olduğunu, bütün olduğunu, birbirine güvenenin tam olduğunu, hedefin iktidar, yürüdüğü yolda da kararlılığın tam olduğunu gösterdiniz. Ben tarih önündeki sorumluluğumun farkındayım, omzuma yüklediğiniz yükün farkındayım. Bundan sonra hiçbirimizin bundan öncesinden daha az çalışmaya hakkı yoktur. Hiçbirimiz herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple yorulmaya, ufak tefek şeylerden birbirimiz ile uğraşmaya, hedeften sapmaya yeltenemeyiz. Çünkü vazife 100 yıl sonra CHP’yi tekrar iktidar yapmak, ülkeyi bir kez daha kurtarma vazifesidir.



"Şimdi ilk gün partinin programı değişti ve muhteşem bir mutabakatla hepimizin oylarıyla artık iktidar programı hazır. Bugün, parti tarihinin en yüksek oyuyla ‘Biriz, beraberiz, genel başkanın arkasındayız, yürüdüğü yolu davamız biliyoruz’ dediniz. İşin o tarafı da hazır. Şimdi yarın partiyi iktidara taşıyacak, o süreci yönetecek kadroları görevlendireceksiniz."