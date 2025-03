Özgür Özel açıkladı: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

KURULTAY GÜNÜ '6 NİSAN'





'İSTANBUL İL KONGRESİ' YANITI





"KAYYIM İHTİMALİ ORTADAN KALKTI"





"İSTEYEN HERKES ADAY OLABİLİR"





"KURULTAYDA ADAYIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyım atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" ifadelerini kullandı.Özel, şöyle devam etti: "6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına kefil olduğum CHP delegeleri olağanüstü kurultay sandığı başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün, 6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesine tazelemesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz."İstanbul İl Kongresi hakkında gelen bir soruya Özel, şu yanıtı verdi:"İstanbul İl Kongresi'nin delegeleri seçilmiş kurultay delegeleridir, siyasi partiler kanununa göre bir il kongresini olağanüstü yapsanız da orada delege seçemezsiniz ve mevcut delegeler geçerlidir. O yüzden İstanbul İl Kongresi'ni yenileseniz dahi orada sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu seçebilirsiniz. İl kongrelerinin seçtikleri kongreler sadece olağan kongrelerde belirlenirler. Kurultay takvimizin en erken 15 gün içinde, en çok 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılacağı karara bağlanmıştır. Biz 21 Mart 2025 günü genel başkanca olağanüstü kurultay kararının alınmasını gerçekleştirdik ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gün içinde gerekli başvuruyu yaptık."Özel, “Kayyım ihtimali ortadan kalktı mı?” sorusu üzerine “Kalktı, tabii tabii” cevabını verdi."Kurultay kararının ne zaman alındığı ve kayyım iddiasının duyum mu olduğu, yoksa bir tebligat mı yapıldığı" sorulduğunda ise Özel, şunları söyledi:"Biz zaten bir Olağanüstü Kongreyle bu iradeyi tazeleme ve bu partiyi yıpratmaya çalışan, her akşam yandaş kanallarda vatandaşın açlığına çare aramayan, yoksulluğa çare aramayan, işsizliğe çare aramayan, gençlerin isyanını duymayıp, dönüp dolaşıp CHP kurultayı tartışanlara, bir demokrasi tokadını vuralım, yenileyelim kurultayı diye düşünüyorduk. Ama araya olmadık şeyler girdi. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyım ataması yapılarak, bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. Ve bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şekilde, 23’ündeki demokrasi devrimini garanti altına almak, korkulu rüya görmemek,Ekrem İmamoğlu‘na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan, o yüzden de bir yerde kurduğumuz sandıkları mahallelere kadar dağıtmak zorunda kaldık yüksek motivasyondan dolayı. Bu motivasyonu kırmalarına engel olmak için bu kararı aldık, 23’ü Pazar günü tüm Türkiye’yi bir sonraki cumhurbaşkanımıza yapılmaya çalışılan darbe girişimine en demokratik tepki ile ön seçimde kendisine oy vererek hangi partiden olursa olsun seçme hakkını, aday belirleme hakkını kullanmak üzere bütün vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Tüm CHP üyeleri bundan sonra ‘Komşunu, eşini, dostunu haberdar et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et’ yaklaşımı içinde. Konusunun, komşusunun, arkadaşının koluna girip, ön seçim sandığına Türkiye'yi taşıyacaklar. Biz başvuran herkese en yakın oy vereceği yeri göstereceğiz. Hiçbir yeri bilmiyorsanız ilçenizdeki CHP ilçe başkanlığında sandık hazır, sizi bekliyor.""Kurultayda başka bir aday olacak mı?" sorusuna Özel, "Olağanüstü kurultaylarda aday çıkmasının önünde hiçbir engel yoktur. Tüm CHP'liler aday olabilirler. Orada bir demokratik yarış yapılacak. Hakim gözetiminde yapılacak bir seçimde isteyen herkes aday olabilir. Biz CHP'nin bugün yaşadığı atmosferi görüyoruz, partililerimizin de, delegelerimizin de çok uzun süredir bize telkini 'Yap bir olağanüstü kurultay görsünler şaibe mi var, yoksa CHP'de birlik beraberlik mi var' diyorlardı. Bu talebe de cevap vermiş oluyoruz" cevabını verdi.Özel, son olarak şunu söyledi: "Bir adayın çıkabileceği bir formatta kurultayımızı yineliyoruz. Bir iddia ortaya koyacak arkadaşımız olursa tüm demokratik yollar açıktır. Biz hazırız. Ben kurultayda adayım, arkadaşlarım adaydır. Biz delegenin bize verdiği görevi yere bırakmadan, sakatlatmadan, kirli kayyumların eline bırakmadan Atatürk'ün partisine kayyum atatmadan yolumuza devam ediyoruz."