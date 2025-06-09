Cenaze programını gözyaşlarıyla duyurdu: Aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim





'AKLIMIN VE KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM'





CENAZE PROGRAMINI AÇIKLADI





'HAKKINIZI HELAL EDİN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklama yaptı. Zeyrek'in cenaze programını açıklayan Özel, konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için yarın saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak. Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Değerli Manisalılar, değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız... Kusuruma bakmayın, zor bir konuşma yapacağım. Henüz Başkanımızın annesine söylenemedi kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanmayacağım. Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim, kalbimin yarısını kaybettim. Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, çok doluyuz.Eşi ve kızı eve geçtiler, ikizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler. Ailenin ricası, benim ricam; hastaneyi boşaltmanız. Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın 11'de Büyükşehir'in önünde tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye'de öğle namazı bitecek, Ferdi Başkanımızın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek, onun da çok sevdiği benim de çok sevdiğim 1'inci mezarlıkta başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski nikah salonu, şimdi Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul edeceğiz. Sizler geldikçe, 3 gün boyunca hepimiz orada olacağız.Ben hepinizden razıyım, hiç yalnız bırakmadınız. Doktorlarımızdan razıyız, üniversitemizden razıyız, elden gelen her şeyi yaptılar. Biz Ferdi Başkan'dan razıyız, bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı, hep yanımızda oldu. Hepinizi çok seviyordu, hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun... Yarın helalleşeceğiz ama yarın olmadan ben bu akşamdan helalleşeyim diyorsanız hakkınızı helal edin... Allah hepinizden razı olsun."