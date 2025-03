Özgür Özel açıkladı: Soruşturmanın arkasından kanıt yerine gizli tanık çıktı

'İHALEYE İMZA ATANLARI DA ALABİLİRLER'





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 90 kişinin İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde tepkiler devam ediyor. Soruşturmada toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmada bu kişilerin kim olduğuna dair açıklama yaptı. Özel, dün akşam 1 milyon kişinin katıldığını söylediği Saraçhane mitingine yer vermediği için merkez medyaya da tepki gösterdi.Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Futbol terimlerini kullanan iki siyasetçi; biri Cumhurbaşkanımız, diğeri bir sonraki Cumhurbaşkanımız. 'Ben hiç kırmızı kart yemedim' diyen Erdoğan'a 'Ben hiç gol yemem, iyi kaleciyim' diyen İmamoğlu gol attı. Seçimlerde deviremedikleri İmamoğlu'na yargı sopası sallıyorlar.Gizlilik kararı verilen bir soruşturmaya etki etmeden bir şeyler söyleyeceğim. Şu anda 106 kişi için gözaltı kararı var. İBB'nin ismi anılan şirketlerinde ihale alan kim varsa isimleri alınmış ve evlerinden alınmış. Yani bizimle hiç alakası olmayan kişiler de var. Bu mantıkla giderseniz, herkesi alabilirsiniz. İhaleye imza atanları da alırsınız. A Haber'e gideyim, sorsunlar anlatayım. Yani 106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. İhaleye imza atanlarla… Hatta ihaleye imza atanlar hiyerarşik olarak yukarı. Çünkü Ekrem Bey’in bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok. Madem baştasın, baş sanıksın gel bakalım.Normalde belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız Türkiye’de bir belediye başkanı görevine devam edemez. Çünkü her ihaleye biri itiraz eder ve bir soruşturma açılır, her gün orada olsun. İBB’de aynı anda 325 denetçi, 325 müfettiş görev yapıyor. Her bir soruya belediye başkanı cevap verse, işi kim yapacak? Bir belediye başkanı yetmez o müfettişlere. Bu 106 kişi de mesela şu var. İhaleyi almış bir şirket. Şirketin sahibi, şirket kurarken yedi kişi lazım; oğlunu yazmış, kaynını yazmış. Onları da almışlar.Gizli tanık naylon fatura diyor, bu ciddi bir iddia. O halde bunu nasıl yaptığını anlatması gerek. İBB ile ilgili algı operasyonu yapan şirket, naylon fatura kestiğini söylediği şirket. Ama bu şirket o kadar itibarsız bir şirket değil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok önemsediği Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamalarında bir genelge yayımladı. İletişim Başkanlığınca uygun görülen sponsorluk veren firmalarla anlaşma yapacağını, onların da Kamu İhale Mevzuatından muaf. Öyle ya 100’üncü yıl mevzuata takılmadan iş yapsınlar, takır takır iş yapsınlar. Böyle bir genelge yayımladı. İletişim Başkanımız bir firmaya yetki vermiş arkadaşlar, herhalde algı operasyonu yapıyor dediği şirkete vermez.4.5G firmasına yetki vermiş, bütün bakanlıklardan İletişim Başkanlığına milyarlarca TL alan bir firma ve bu arkadaşımız 2019'daki seçimden önce de 2015'ten beri İBB'de çalışıyor. Bu arkadaşımız AKP döneminde de İBB ile çalışan biri. Bu arkadaşımızı gitmişler, evinden çoluğunun çocuğunun önünden gözaltına almışlar. Serdar Haydanlı, gözaltına alındıktan sonra direkt şubeden serbest bırakılmış. 'Niye aldınız bunu' dediler muhtemelen. Gizli tanığın naylon fatura kesiyor dediği kişi.Bu adamın adının geçtiği bir sürü haber var, bakın. A Haber, TRT, Sabah hepsi haberini yapmışlar adamın, sonra da kaldırmışlar. Serdar Haydanlı neden şubeden serbest bırakıldı? Sözleşmesi 2021'de biten bu adamın Tayyip Bey olsa hemen ilk günden gırtlağına çökerdi. Ama Ekrem başkan öyle biri değil. 'Adam açık ihalede kazanmış, yine kazanırsa yine alır' diyor.Merkez medyaya sesleniyorum. O kanalların izleyicisinin yüzde 70'i bizim seçmenimizken, milyonluk mitingi görmediniz. Tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım, görmeyin. Hadi penguen devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin. Gezinin ilk 2 günü 3 günü olduğu gibi.Hadi bana diyor çok telefon geliyormuş yukarıdan. Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan, milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeği bize satacaksın. Marketinden bize alışveriş yapacaksın. Yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmenime satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız.1 milyonluk gece mitingimizi görmedikten sonra genel yayın yönetmenimiz sizinle bir kahve içmek istiyor diyemezsiniz. 1 kahvenin 40 yıl hatırı var, 1 alçaklığın benim hafızamda yeri de 40 yıl."