Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel açıklayacak: İki milletvekili CHP'ye katılacak /22 Temmuz 2025 09:29

Özgür Özel açıklayacak: İki milletvekili CHP'ye katılacak

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 27 Haziran’da DEVA Partisi’nden istifa ettikten sonra CHP’ye katılma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu geçişleri Çarşamba günü Bakırköy mitinginde açıklaması bekleniyor.

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2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 27 Haziran günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL ÇARŞAMBA GÜNÜ CHP'YE GEÇTİKLERİNİ AÇIKLAYACAK"
CHP'ye katılacakları daha önce belli olan vekillerin CHP tarafından ne zaman açıklanacakları merak edilirken, gazeteci Hilal Köylü, konuya dair flaş bir kulis bilgisi paylaştı.

Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile iki vekilin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklayacağını duyurdu.

İki vekilin partilerinden istifa ederek bağımsız vekil olduklarını hatırlatan Köylü, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evrim Rızvanoğlu, ve Cem Avşar, her iki ismin de önümüzdeki günlerde CHP'ye katılması bekleniyor. Rızvanoğlu'nun çarşamba günü Bakırköy'deki miting için orada Özgür Özel tarafından halka anlatılacağı... Artık Meclis'te grup toplantıları yapılamıyor. Öyle bir beklenti var. Cem Avşar da oraya katılacak.

Deva Partisi'nden de bugüne kadar 15 vekille onlar CHP listelerinden girmişlerdi Meclis'e. Altı vekil istifa etti. Selma Aliye Kavaf ve Seda Kaya Özer. İki isim CHP'ye katıldı oradan istifa eden. İki isim bağımsız kalmıştı, bağımsızlardan iki kişi daha geçiyor. Dört vekil DEVA'lı, CHP'ye geçmiş oluyor.

"SAADET YERİNDE DURUYOR, ÇOK SAĞLAM"
Sonraki süreçte 'Bakın ne oluyor?' gibi değerlendirmeler yapılırken burada kulislerde, Gelecek'liler AK Parti'ye geçiyor, Deva Partililer CHP'ye geçiyor. Saadet yerinde duruyor. Saadet çok sağlam. 10 vekille girdiler CHP listelerinden. Burada en büyük şimşekler yine Kemal Kılıçdaroğlu'na çevriliyor, onun üzerinde çakıyor. Ne yaptı? Altılı masa tamamen dağıldı. Altılı masa tamamen iktidara çalıştı. DEVA Partisi Allah'tan CHP'ye çalışıyor."
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