Özgür Özel adliyede, kararın açıklanması bekleniyor

Savcılığın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmesinin ardından Özgür Özel, Saraçhane'den Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor. Özel'in yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu da bulunuyor.



Özel adliyede gazetecilere, "Mahkeme kararlarının avukatlardan önce basından öğrenmesine ilişkin olarak, "Bu konuda bir bilgim yok benim. Avukatlara tebliğ edilmeden önce internete düştüyse biz bu tiyatroları defalarca izledik. Bugün de yeni bir oyunu sergiliyorlar demektir. Savcılıktaki tiyatronun son bulması ve mahkemede adaletin yerine gelmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.



ÖZEL'DEN TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM



İmamoğlu'nun davasını adliye takip eden Özel, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız!" paylaşımını yaptı.