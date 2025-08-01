Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel ‘ahtapot’ satın aldı: Babacım ahtapot demiyor ! /01 Ağustos 2025 20:29

Özgür Özel ‘ahtapot’ satın aldı: Babacım ahtapot demiyor !

Özgür Özel ‘ahtapot’ satın aldı: “Ahtapotun kolları nasıl TÜRGEV’e, Kıbrıs’taki yolsuzluğa uzanıyor, o günden beri ahtapot demiyor”

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Kahramankazan’da esnaf ziyaretinde bir kırtasiye dükkanından oyuncak ”ahtapot” satın alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ”Esnaf siftah yapsın diye ahtapot aldık. Tayyip Erdoğan’ın ahtapotu bu. İki kere söyledi, sonra anlattı bana, ahtapotun kolları nasıl TÜRGEV’e uzanıyor, nasıl Kıbrıs’taki yolsuzluğa uzanıyor, 17-25 Aralık’ta ‘babacım babacım’ ne yapmış, o günden beri ahtapot demiyor biliyorsunuz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ ziyaretinin ardından partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığını ve belediyeyi ziyaret etti. Özel, kendisine eşlik eden CHP heyetiyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Özel’e esnaf ziyaretinde karşılaştığı bir vatandaş dört, beş yıl önce pazara gittiklerinde 200-250 lirayla poşetlerinin dolduğunu belirterek, şimdi gittiklerinde ise bir poşeti dolduramadıklarını söyledi. Durumun çok kötü olduğunu söyleyen yurttaş, “Allah sabır versin diyeceğim. Hepimize sabır versin. Başka bir şey değil” dedi. Özel de bunun üzerine “Bir de sandık versin ki değiştirelim” dedi.

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