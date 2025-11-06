Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: 'Akın Gürlek 10 ay boyunca maaş almış, suçüstü yakalandı' /06 Kasım 2025 15:18

Özgür Özel: 'Akın Gürlek 10 ay boyunca maaş almış, suçüstü yakalandı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 10 ay boyunca hem savcı maaşı aldı, hem de yönetici maaşı aldı. Bir kere burada suçustü yakalandı'' dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi'nin Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı. Özel açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki haksız kazanç iddialarını sürdürdü. Özel şöyle konuştu: 

''10 AY BOYUNCA MAAŞ ALMIŞ''
(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevi sırasında şirket yöneticiliğiyle maaş aldığına dair paylaşılan belgeler) Adalet Bakanlığı'nın açık biçimde belirttiği gibi bir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başka herhangi bir yerden maaş alamayacağı belirtilmesine rağmen 10 ay boyunca hem savcı maaşı aldı, hem de yönetici maaşı aldı. Bir kere burada suçustü yakalandı. 10 ay boyunca maaş almış. Bütün kanıtları basına yolladım. Daha neler duyacaksınız. Şimdi bütün gazetecileri 'Başsavcı iken almamış' diyorlar. 10 ay boyunca maaş almış İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken.

''BİR DE BANA SORUŞTURMA AÇMIŞ''
Sayın Erdoğan'a sesleniyorum bugün Anayasa'yı çiğneyen 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını durdurarak Akın Gürlek'i açığa al. Bir de bana soruşturma açmış. Ben etrafındaki 'ite köpeğe sahip çık' diyorum savcı 'onu bize söyledi' diyor. Kendi üstüne alarak konuyu dağıtacak.'' 

NE OLMUŞTU?
CHP lideri Özel, dün Ümraniye’de yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığı iddiasını belgeleriyle paylaşmıştı.
