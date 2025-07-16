Özgür Özel: 'Aklınızı başınıza toplayacaksınız'

Özel açıklamasında ilk olarak İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendirdi. Özel, "Bugün Mahkeme Akın Gürlek'in kendi kendine yarattığı bir mağduriyete geçit vermedi. Terörle Mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterdi dedi. Televizyonlarda köpürtülen suçun işlenmediği mahkemede ortaya çıktı. Hakaret suçundan ise bir yılın üzerinde bir ceza verilerek siyasi yasağa niyetlenilen ceza ileri bir zamana kaldı. Bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim için olumlu. Üç suçlamadan ikisine ceza verilmesi son derece ayıplı bir durum. İçinde bulunduğumuz bu atmosferde bu kararın verilebilecek en kötü karar olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.









"AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYACAKSINIZ"





İsmini vermediği bir savcıya tepki gösteren Özel, konuşmasına şöyle devam etti:





"Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya 'saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var' diye. O birine söylüyorum. Senin masanın üstündeki Beyaz Toros'u bilmeyen mi var! Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak! Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar! Küstah herif. Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? 1 masum yanlışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını? Bugünkü kudret yok, bir gün gelip de bilmem kaç yaşında, bilmem nerede yalvarırsın 'canım çıksın' diye, Allah almaz canını, çektirir sana. Millete bu çektirilir mi?





O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmayız. Aklını başına al diye dedim sana. Gidenlere diyormuş 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"





"TERÖRİST OLMAKTAN KURTULDU ŞİMDİ CHP'Lİ OLMAKTAN İÇERİDE"





Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'suç örgütüne üye olmak' suçlamasından tahliye edilmesine ilişkin konuşan Özel, "Ahmet Özer'in burada boşu boşuna yattığı ortaya çıktı. Niye? Öcalan İmralı'dayken Ahmet Özer kıymetli biri demesi terörist olmayı gerektiriyor. Ahmet Özer, 'barış' diye kitap yazmış ondan kitap yazmış. Ahmet Özer, terörist olmaktan kurtuldu şimdi de CHP'li olmaktan içeride" ifadelerini kullandı.





TRT'de, CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda kullanılan videolara tepki gösteren Özel, "Bir kör kurşun bulamadılar. Bizden bir şey çıkmadı ya dolar gösterdiler. Bu ne dedik. Stok görsel diyorlar. Kertenkele göster, maymun göster stok görsel diye. Ahlaksız! Kişi kendinden bilir işi, biz çalmadık. Bir tane baklavacı çıktı, bastık ensesine tokadı. Arkasında da durmadık. Baklavacıya kumpas kurdurmuşsunuz ya. Baklavanın üstünden ampul çıktı. Bu dava bomboş" sözlerini kaydetti.





"YİNE DİPLOMAYA DÖNDÜLER"





Özel, şöyle devam etti:

"Bu yaptıklarının hiçbirinden sonuç alamayınca, havaya atacak bir kör kuruş bulamayınca Ekrem Başkan'da, yine döndü diplomaya. Bu diplomayı iptal etmezler de karşıma aday olursa beni yenecek diyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. O tarihlerde Madımak yakıldı, zaman aşımından beraat ettirdiler. Diploma için zaman aşımı yok. Suç ne? Erdoğan'ı 4 kez yenme suçu, Erdoğan'ın uykularını kaçırma suçu... Arkadaşlarımın hepsinin morali benden iyi. Bu da size dert olsun!"





NE OLMUŞTU?





Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davası bugün görüldü. “Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” suçlamasından beraat eden İmamoğlu, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu’na “Akın Gürlek Davasında” toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.