Özgür Özel: “AKP'nin kalmasına katkı sağlayan, millete en büyük kötülüğü yapar”

Özgür Özel’in açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:





Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarını gördüm. Her şeyden herkes bir şey çıkarıyor. Herkesin farklı duyarlılıkları var. Sayın Tuncer Bakırhan’ın açıklamaları da sayın Erdoğan’ın geçen haftaki açıklamasının bir kez daha DEM tarafından düzeltilmesi anlamına geliyor. Yüzde 29 oyla bir başına kaldı! CHP, AKP’yle arasındaki farkı açıyor. Bunu aşmak için yeni bir ittifak… ‘Biz üçlü ittifak olduk’… Daha kaç kez düzeltecekler? Tuncer bey bunu da düzeltmiş.





Bu meselenin çözümü öyle 3 partiyle falan olmaz. Bu mesele bir partinin değil, Türkiye’nin çıkarlarını gözeterek çözülmesi lazım. Hassas sürecin Meclis eliyle yürütülmesi lazım. Herkesin itirazlarına kulak verilmesi lazım. Bu sorunu çözeceksek, Türkiye’yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Sorunların çözümü ancak demokrasiyle olur. Bu çerçevede bakmak lazım.





Erdoğan’ın bir ‘ittifak’ kurma amacı olduğu anlaşılıyor. Ben sayın Bahçeli’nin de bu ‘üçlü ittifak’ açıklamasından çok mutlu olacağını sanmıyorum. Devletin, milletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları için toplanılır. AK Parti’nin çıkarlarını gözetmek için neden toplansın millet? Bu bütün partilere hakarettir. Bu memleketin çıkarı AK Parti’den kurtulmaktır.





AK Parti’nin bir gün daha iktidarda kalmasına kim katkı sağlarsa bu millete en büyük kötülüğü yapar. Millet AK Parti ile birlikte onu da siyaset mezarlığına gömer. AK Parti’nin artık siyaset sahnesinden çekilme ya da kendi rızasıyla kendisine milletin vereceği muhalefet çizgizine çekilme zamanı geldi. ‘Zorla, kaba kuvvetle, rakiplerimi içeri atarak ben iktidarda kalacağım’ derseniz, o yoğurdun öyle bir bolluğu yok! Onu bilsinler…

AİHM’nin Selahattin Demirtaş hakkındaki ‘hak ihlali’ kararının ve avukatlarının tahliye başvurusunun reddedilmesinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:





Bana anayasa tartışmaları açan herkese şunu söylüyorum; anayasaya uymayanlarla nasıl anayasa yapılacak? Anayasamızda uluslararası anlaşmalara vurgu var ve AİHM kararlarını bu statüde tanımak zorundasın. Sen AİHM kararlarına uymuyorsan, AYM’nin kararlarına uymuyorsan, yargı kararlarına uymuyorsan demek ki Anayasa’ya uymuyorsun. Anayasa’ya uymayan biri ‘yeni anayas’ diyor.

Adamın üzerine 2017’de bir gömlek dikmişler, giymiyor. Memlekette çıplak geziyor. Şimdi, ‘Bana yeni gömlek dikin’ diyor. Biz Erdoğan’a bundan sonra kıyafet dikmeyeceğiz. Her doğana kıyafet dikeceksek onu da yeni bir Meclis’le yapacağız.