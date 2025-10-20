Özgür Özel, Aktaş iddianamesi için: Kanıtlardan mahrum perişanlık belgesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde; Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi sanık olarak yer alıyor.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin Atatürk Sanat Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, iddianameye ilişkin şunları söyledi:





“Nihayet iddianame ortaya çıktı. Yaz boyunca ipe sapa gelmez iddiaları bir araya getiremiyorsunuz dediğimizin ne kadar gerçek olduğu ortaya kondu. Kanıtlardan mahrum perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız. Yargılanmak için değil yargılamak için şu iddianameyi ortaya koyun dedik.





Büyük bir tutarsızlık dolu iddianameyi karşımızda gördük. Bu aşamadan sonra iddialar çökecek, iftiralar çökecek, özgürlük karşılığında ‘Şunu imzala çık’ dedikleri kişileri nasıl bir araya tutulacağını göreceğiz. Tutuksuz yargılama esastır. Zeydan Başkanı bıraktığınızda koşa koşa gideceği yer Adana’ya hizmet etmektir. Tüm deliller toplandıktan sonra neredeyse bir yıldır esas olarak kayyum dosyasıyla içeride tutulan Ahmet Özer hakkında iddia ortadadır. Tahliye ve tutuksuz yargılama adaletin ahlakın gereğidir. Rıza Akpolat’tan hiçbir suçu olmayıp başka dosyalara gönderildiği anlaşılan gencecik arkadaşlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz. Hodri meydan. Eğer suçlu bulunsalar bile İstinafa gidecek, Yargıtay’a gidecek. Buradan Mussoli’nin ön infaz yöntemiyle tutukluluklar sürdürülmemelidir.





Herkese iftira atıp lekemeye çalışmak onların gelecekte başarılarından korkmaktan gelir. Ekrem ve Mansur Başkanın ve tüm başkanlarımızın arkasındayız.”