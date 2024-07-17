Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel, Ali Babacan'la görüştü: Masada 3 başlık vardı /17 Temmuz 2024 14:41

Özgür Özel, Ali Babacan'la görüştü: Masada 3 başlık vardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi, Suriye ile temaslar ve anayasa tartışmaları başlıklarının gündemde olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e, genel başkan yardımcıları; Yalçın Karatepe, Gülşah Deniz Atalar, Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci, Burhanettin Bulut ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

Özgür Özel ve Ali Babacan görüşme sonrası basın toplantısında açıklama yaptı.

3 KONU BAŞLIĞI: EKONOMİ, SURİYE, ANAYASA

Ali Babacan, "Gündemimizde 3 konu vardı" diyerek bu maddeleri şöyle sıraladı:

"Görüşmemizdeki ilk gündem konusu ekonomiydi. İkinci gündem Suriye ile temaslar, üçüncü gündem konusu ise Meclis Başkanı Kurtulmuş’un başlattığı yeni anayasa konusu oldu.

Babacan, haftaya pazartesi de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek.
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