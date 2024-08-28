CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz, kutuplaşmayacağız. Biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız. Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız." değerlendirmesini yaptı.



Özel, partisinin Ayvalık ilçe başkanlığında konuştu. Özel, "Daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları babaevine çağırıyoruz. Türkiye ittifakını iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarıyı sürdüreceğim. Biz yerel seçim akşamı bu bir zafer değil bir başarı." dedi.



Özel şu ifadeleri kullandı:



-Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden adil ve düzgün şekilde görev yapacak, bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız.



"BUNDAN SONRA CHP'DEN İYİ HABERLER ALACAKSINIZ"



-Aday belirlerken, adayı sahada takip ederken de seçimin her aşamasını dikkatle takip ettik. Genç, dinamik, çağı yakalayan bir ekiple doğruları hep beraber üst üste yaptık. Bundan sonra da CHP'den hep iyi haberler alacağız. CHP iktidar olacak. CHP, Türkiye'nin birinci partisi.



"CHP DEMEK TÜRKİYE İTTİFAKI DEMEK"



-CHP demek Türkiye ittifakı demektir. Bu partiden ne bölücü, ne din düşmanı çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de, başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. CHP kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir.



"BİRİLERİ İSTİYOR DİYE KAVGA ETMEYECEĞİZ"



-Birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz, kutuplaşmayacağız. Biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız. Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak bütün vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz.