Özgür Özel boykot listesini açıkladı: İşte tam liste!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla başlayan ve dün tutuklanmasıyla devam eden süreçte İstanbullu yurttaşların Saraçhane’deki İBB binası önünde bekleyişi devam ediyor.Özel, İBB binası önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi! Bir ülkede kimin geleceğine kimin gideceğine halk karar veriyorsa, orada halkın egemenliği vardır, demokrasi vardır. Ama eğer bir ülkede kimin yöneteceğine halk karar vermişken, kimin gideceğine bir başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, darbeciler vardır, faşizm vardır.Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler, sizi hesap edemediler.Bu 5 yıldan sonra Tayyip Bey karşımıza çıkacak bir aday bulmakta zorlandı. Ekrem İmamoğlu da bu 5 yılın sonunda yaptığı işlerle farkını bir milyonun üzerine çıkardı. Bu son kazandığı seçimden beri Ekrem Bey artık şu gerçekle Türkiye'yi tanıştırdı; eskiden Tayyip Bey her girdiği seçimi kazanıyordu, 31 Mart'ta girdiğimiz seçimle 47 yıl sonra kurulduğu günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1'inci partisi. Ekrem Bey biri Beylikdüzü'nde ikisi 2019 seçiminde biri geçen sene dört kez üst üste Tayyip Bey'i yendi. Böyle olunca Tayyip Bey'in aklından bir ses hiç çıkmıyor, onu uykusundan uyandırıyordu. Bu ses yabancının değil, kendi sesiydi. Şunu duyuyor ve uykudan sıçrıyordu; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' Tayyip Bey sen gece kendi kendine sayıklama, bak bu kadar insan buradayız. Gecemiz yok gündüzümüz yok, sana özlediğin unutamadığın o sesi duyuralım; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.'Ekrem Bey'in alacağı ön seçim oylarından korkarak Ekrem Başkan'a açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, 35 yıl önce aldığı, aldığı 10 dersi yeniden verdiği diploması elindeyken bir gecede iptal ettiler. Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki; 'Vizenin ne önemi var, diplomanın garantisi yok!'Tayyip Bey'e biat edenler var. Arkasında iş adamları var. Medya kurumları var. 'Bizim arkamızda kim var?' dedik. Bizim arkamızda gençler var, işçiler var, tüm Türkiye var. Boykot ile bir beklenti var. O burada, geliyor. Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş... Biraz daha izliyoruz. Listesi de burada. Bakıyoruz ne yapacak diye. Eğer bu firmalar birazdan bir müjde vereceğiz, sonra bu seçim sonuçlarını söyleyeceğim, yayını verirlerse ne ala. Bu meydanı görürlerse görürler, görmezlerse dibi görecekler. Parayı senden benden kazanan, seyircisinin yüzde 70'i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun, biz sohbete bir kahve içerek başlayalım... Türk kahvesini çok severim, filtre kahve severim, size de tavsiye ederim. Hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Kendilerine bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar biraz düşünüp taşınsınlar.19 Mart darbe girişimi bugünkü iktidara değil bir sonraki cumhurbaşkanına yapılmak istendi. Kesin sonuçlar 1 milyon 653 bin 887 üye oy kullandı. Her sandığın yanına koyduğumuz dayanışma sandığında Ekrem Başkan artık herkesin adayıdır diyenler 13 milyon 844 bin 70 vatandaşımız oy kullandı. Toplam oyumuz 15 milyon 497 bin 957 kişi Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Şu an burayı izleyen Ekrem Başkan'a selam olsun. Ekrem Başkan bu meydan seni selamlıyor. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını selamlıyor. Ekrem Bey meydan okuyor, biz meydan okuyoruz. Buradan sesleniyoruz, ister tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez ama tutuksuz yargılanması önemli. Gizli tanık gizli soruşturma büyük bir yalanla büyük bir haksızlığa dönüşüyor.Biz tarihi bir adım atıyoruz, Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı, soruları canlı yayında verin. Dün nasıl sus pus olduysanız gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın. Tayyip Bey benim belediye başkanım, senin sorularını canlı yayında yayınlanacak mahkemede cevaplamaya, seni rezil rüsva etmeye, seni milletin önünde sorgulamaya hazır. Senin savcın karşımıza çıkmaya hazır mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının televizyonlarda canlı verilmesini, cevapların teker teker kanıtlarıyla verilmesini teklif ediyorum. Tayyip Bey, var mısın kardeşim; siz soruları canlı yayında sorun, bütün mahkeme yayınlansın, millet hırsızı da televizyonda görsün. Biz varız, Tayyip Bey buna yanaşamaz.Birincisi yarın sabah herkes kahvesini içiyor, ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi biliyorsunuz kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen D&R'a gidiyor, aman ha D&R'a uğramıyorsunuz. Olur olmaz bir sürü liste dolaşıyor, hepsini bir kenara bırakın, biz bizi görmeyeni gömersek öbürleri de görecek. Günü geldi, halen daha kafamızı bozan var, ona da bakacağız. Ama bazı bu uyanık yandaş şirketler günahsız rakiplerini yalancı listelerle dolaştırıyorlar. Onun için siz bizim ağzımızdan çıkana bakın. Ben demiyorum 'şuna boykot yapın', ben diyorum ki Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün! idefix diye bir şey var biliyor musunuz, artık yok. idefix artık yok. D&R yok, idefix yok.İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin! Kilim Mobilya diye bir şey varmış, bundan sonra o kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın! Gençler diyor ki Ülker, Ülker, Ülker... Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa, mazot alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok. Gaz alınacaksa tüp alınacaksa Milangaz'dan Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok. TRT'ye bakmayın, TGRT'nin İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın. Düne kadar her düşmanlığı yapan CNN, Demirören, D&R, idefix, Espressolab, İhlas ev aletlerini söyledim... Ayrıca bir son var, onu özel ayırıyorum, televizyonlarla ilgisi yok. Bir televizyon kanalı var, hani CNN'nin yanında... O kararsız kalmış, son dakikaya kadar haber vereceğiz, bizi söylemeyin diye kıvranıyor. Dün fena değildi, yarınki canlı yayınlara kadar ona mühlet veriyorum. Bunları yarın düzeltirse düzeltir... Yarın akşama bir büyük lokmayı ayırıyoruz, Siz CNN'le D&R'la idefix'le İstikbal Demirören AVM Türk Petrol Likitgaz ve meraklısına söylüyorum sakın ha sakın sanki öbüründen beter, milli piyangodan misli.com'dan iddaa.com'dan uzak durun.Turpun büyüğü heybede diyordu ya, bizim de büyük turpu söylüyorum; hani Kartalkaya'da küçücük bebeleri el kadar çocukları yakan Kartalkaya Otel var ya, o otel yanarken denetlemeleri yapmayıp utanmadan sıkılmadan ortaya çıkıp ona buna iftira atan hala istifa etmeyen Tayyip Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti ETS'den sakın ha, otobüs bileti ETS'den sakın ha, otele motele ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok! Tek ricamız bu şirketlerin çalışanlarına ilişilmeyecek, onlarla dayanışma gösterilecek.Buradan hepimiz yarın buraya sağ salim gelmek üzere evlerimize gidiyoruz. Ağaçlar varken kesilmesin diye, yerine Topçu Kışlası yapılmasın diye, AKM yıkılıp Atatürk Kültür Merkezi AVM olmasın diye ölümü göze aldık, Taksim’e gittik. Ölenimiz oldu, kalanımız oldu. Yarın ant olsun ki Taksim’i kurtaracağız. Ama bugün ‘Mücadelenin yeri Taksim’ diyenler, bu meydanı bölmek isteyenler. Yarına korku saçmak isteyenlerdir. Onların bu fikirleri bizi bir tarafa çekip, bu meydanı güvencesiz, yalnız bırakmak istiyor. Ben size namus ve şeref sözü veriyorum ki bu birliktelik sürdükçe, kayyımlar püskürtüldükçe, korku yenildikçe, meydanlar büyüdükçe, söz veriyorum bu gece değil ama bir gece, ümit ediyorum bu 1 Mayıs’ta ya 1 Mayıs’ta Taksim’i hep beraber söke söke alacağız. Şimdi yarın tekrar Saraçhane’de buluşmaya var mıyız? Burayı boş bırakmamaya, yarın büyük vedaya var mıyız? Büyük başlangıca var mıyız? O zaman bekle bizi İstanbul, yarın yine buradayız.”