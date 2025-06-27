Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel 'bu bir kumpas' diyerek cevapladı! /27 Haziran 2025 18:32

Özgür Özel 'bu bir kumpas' diyerek cevapladı!

CHP Lideri Özgür Özel, 30 Haziran'daki kurultay davasına ilişkin, "Olumsuz bir şey olacağı yok. Erdoğan medyası ve yargısının CHP’yi kendi içinde tartıştırmak için buldukları bir kumpas" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Özgür Özel, Almanya'daki siyasetçiler tarafından da ayakta alkışlandı.

Özel, ilk kez genel başkan seçildiği kurultaya açılan dava hakkında net konuştu.

'Mutlak butlan'ın tartışıldığı davanın 30 Haziran'daki duruşması hakkında Özgür Özel, şunları ifade etti:

"Orada kritik bir karar yok, hiçbir olumsuz bir şey olacağı yok. Erdoğan medyası ve yargısının CHP’yi kendi içinde tartıştırmak için buldukları bir kumpas. Bizim ilgimizde değil. Biz burada işimize bakıyoruz. Onlar orada konuşuyor."

Öte yandan mutlak butlan yani kurultayın tamamen geçersiz sayılıp eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olacağı iddiası günlerden beri siyasi gündemde. Kılıçdaroğlu, karar çıkarsa görevi kabul edeceğine dair mesajlar vermişti. Kılıçdaroğlu'na eleştirirler yükselirken gözler davadan çıkacak karar çevrildi.
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