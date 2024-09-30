Samanyolu Haber /Gündem / 'Cenaze hala Ankara'nın ortasında duruyor!' /30 Eylül 2024 15:16

'Cenaze hala Ankara'nın ortasında duruyor!'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni duruşma bugün görülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş ile açıklamada bulundu. Özel, 'Cenaze hala Ankara'nın ortasında duruyor, kanı yerden kaldırılmıyor' dedi. Özel "Ayşe Hanım'ın endişelerinin salona hakim olduğunu görüyoruz. Mahkeme ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Davada mahkemenin itirazları hızlıca reddettiğini belirten Özel, "Sinan Ateş'in ailesiyle davayı takip ettik. Ateş davasında mahkeme? hızlıca itirazları reddetti. Ateş'in ardından iki evladı yetim kaldı, kanı yerde... Başkentteki cenaze ortada duruyor" dedi.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan dosyada. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok. Nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, salonda kimi nasıl vurduğunu anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar.

Buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp kamu vicdanında cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Katiller içeriye gidince adalet tecilli edecek."
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