Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel CHP’li Ediz Ün’ün istifasını istedi /28 Eylül 2024 19:14

Özgür Özel CHP’li Ediz Ün’ün istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.

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Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten hemen sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün’ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara’ya çağırdı.

Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup başkan vekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti.

Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.

İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Edirne'de polis kontrolünde durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler bulunnmuş ve şoför ile birlikte bir kişi gözaltına alınmıştı.

Milletvekili Ün, araçtaki ürünlerden haberi olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2 gün önce basına yansıyan haberlerde; CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıkmıştı.
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