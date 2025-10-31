Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: “Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım!” /31 Ekim 2025 19:36

Özgür Özel: “Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer’de katıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile Saray’daki 29 Ekim Özel Programı’na katılmamasına ilişkin soru üzerine, “Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. Sorunlarını kendileri çözsünler.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

    (Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni soruşturma) Henüz iddianame yazılmamışken yeni bir suç yaratılıyor: Casusuluk. 

    (CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar) Binlerce yalan dolaşıma sokuldu hiçbiri ispatlanmadı.

    (İtirafçı Adem Soytekin’in tekrar tutuklanması) İftiranameleri birleştirip iddianame yazamıyorlar. Sıkışınca, ‘Yalan atmışsın’ deyip geri tutukluyorlar. O yalanı ona sen attırdın, sen zorladın. Hepsi zorla itirafçı yapıldığını ailesine, arkadaşlarına söylüyor. Bana mesaj atıp helallik isteyen itirafçılar var.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

