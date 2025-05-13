Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel de kurultay soruşturmasına dahil edildi /13 Mayıs 2025 16:42

Özgür Özel de kurultay soruşturmasına dahil edildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay soruşturması sürüyor. 9 milletvekili hakkında dosya için meclis süreci başlatıldı. Dosyalar ayrıldı. O dosyalardan biri de CHP lideri Özgür Özel'e ait.

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Halk TV'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturmanın meclis ayağını da başlattı.

Kurultayda bazı delegelere maddi menfaat sağlandığı ve bu yolla oy davranışlarının yönlendirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başsavcılık, dokunulmazlıkları nedeniyle 9 milletvekiliyle ilgili dosyayı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi.

Dosyaları ayrılan 9 vekilden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

Diğer isimler ise şöyle:

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin,

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Soruşturma "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek.

Öte yandan soruşturma kapsamında iddianamenin bu hafta içinde tamamlanarak mahkemeye iletilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay hakkında, şaibe iddiaları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

10 Şubat’ta başlayan soruşturmada Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugüne kadar toplam 123 kişinin ifadesi alındı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

Bu süreçte partiye kayyum atanacağı iddiaları üzerine CHP yönetimi de olağanüstü kurultay düzenleyerek, bu hamleyi geri püskürtmüş, o kurultayda Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçilmişti.
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