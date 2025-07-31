Özgür Özel’den Güler’e sert tepki: “Hadsiz, tahakküm kurmaya çalışıyor”

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün düzenlediği basın toplantısında Meclis’te kurulacak komisyonda partisi adına görev yapacak milletvekillerini açıklamıştı. Güler ayrıca, komisyonun çalışmalarının basına kapalı olacağını belirtmişti.





NE OLMUŞTU?





AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonun, çalışmalarını basına kapalı olarak yapacağını söyledi.



Abdullah Güler, yeni çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP’nin komisyon için isimleri belirlediğini ve Meclis Başkanlığı’na bildirdiğini kaydeden Güler, komisyonun, çalışmalarını basına kapalı yürüteceğini söyledi. Güler, şunları söyledi:



Basına kapalı, kendi özelinde bir çalışma yürütülecek. Bu bir ihtisas komisyonu gibi, kanun tekliflerinin görüşüldüğü bir alan değil. Komisyona mahrem bilgiler gelecek, bu nedenle basına kapalı çalışması uygun olacaktır.

Her türlü çalışmanın, ülkemize yarar getirecek çalışmanın, aziz milletimize yarar getirecek, hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede inşallah destekleyeceğiz.

Bugün itibarıyla diğer siyasi parti grupları da listelerini vereceklerdir ve Meclis Başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapmak suretiyle de kendi çalışma usul ve esaslarını da belirleyeceklerdir. Ben komisyonumuzun ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Fiden Yüksekdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan isimleri ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yenemediği’ isimleri cezaevine attırdığını söyleyen Özel, “Erdoğan yenemediğini, bileğini bükemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci bundan farklı bir süreç değildir.” diye konuştu. Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, AKP Grup Başkanı Güler’in açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, “Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Abdullah Güler hadsizlik yapıyor. Komisyon üzerinde şimdiden tahakküm kurmaya çalışıyor. Komisyonun vermediği kararı AK Parti Grup Başkanı veremez.” ifadelerini kullandı.