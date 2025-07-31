Özgür Özel’den Güler’e sert tepki: “Hadsiz, tahakküm kurmaya çalışıyor”

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün düzenlediği basın toplantısında Meclis’te kurulacak komisyonda partisi adına görev yapacak milletvekillerini açıklamıştı. Güler ayrıca, komisyonun çalışmalarının basına kapalı olacağını belirtmişti.
NE OLMUŞTU?
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonun, çalışmalarını basına kapalı olarak yapacağını söyledi.
Abdullah Güler, yeni çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP’nin komisyon için isimleri belirlediğini ve Meclis Başkanlığı’na bildirdiğini kaydeden Güler, komisyonun, çalışmalarını basına kapalı yürüteceğini söyledi. Güler, şunları söyledi:
Basına kapalı, kendi özelinde bir çalışma yürütülecek. Bu bir ihtisas komisyonu gibi, kanun tekliflerinin görüşüldüğü bir alan değil. Komisyona mahrem bilgiler gelecek, bu nedenle basına kapalı çalışması uygun olacaktır.
Her türlü çalışmanın, ülkemize yarar getirecek çalışmanın, aziz milletimize yarar getirecek, hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede inşallah destekleyeceğiz.
Bugün itibarıyla diğer siyasi parti grupları da listelerini vereceklerdir ve Meclis Başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapmak suretiyle de kendi çalışma usul ve esaslarını da belirleyeceklerdir. Ben komisyonumuzun ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Abdullah Güler, yeni çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP’nin komisyon için isimleri belirlediğini ve Meclis Başkanlığı’na bildirdiğini kaydeden Güler, komisyonun, çalışmalarını basına kapalı yürüteceğini söyledi. Güler, şunları söyledi:
Basına kapalı, kendi özelinde bir çalışma yürütülecek. Bu bir ihtisas komisyonu gibi, kanun tekliflerinin görüşüldüğü bir alan değil. Komisyona mahrem bilgiler gelecek, bu nedenle basına kapalı çalışması uygun olacaktır.
Her türlü çalışmanın, ülkemize yarar getirecek çalışmanın, aziz milletimize yarar getirecek, hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede inşallah destekleyeceğiz.
Bugün itibarıyla diğer siyasi parti grupları da listelerini vereceklerdir ve Meclis Başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapmak suretiyle de kendi çalışma usul ve esaslarını da belirleyeceklerdir. Ben komisyonumuzun ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.