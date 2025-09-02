Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel’den Gürsel Tekin'e: CHP’den ihraç edildi, partiden içeri giremez! /02 Eylül 2025 20:37

Özgür Özel’den Gürsel Tekin'e: CHP’den ihraç edildi, partiden içeri giremez!

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınıp yerine kayyım atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel’den ilk açıklama geldi. Özgür Özel, mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’e partiden ihraç etmeye yönelik karar verildiğini duyurdu. Özel, “Mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız görevinin başındadır. Mahalle delege seçimimizi de yapacağız. Gürsel Tekin CHP’den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez.” dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez’de toplanmıştı. Kararın ardından Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Birincisi, bu 10’uncu denemeydi, şimdi tutturdular. Asli Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar. Tedbir kararı verin diyorlar. Bunu bugüne kadar reddettiler. 9 mahkeme reddetti, 10’uncusunda tutturdular.

Siyaseten AKP ve MHP’nin zarar göreceği bir sonuç doğurur. Bunu YSK iptal edebilir. Bunu niye yapıyorlar? CHP’yi durduramadıklarını, yükselişine engel olamadıklarını görüyorlar, onun için yapıyorlar.

Atatürk’ün kurduğu partiyi ortadan kaldırmak sana nasip olur mu? Bir kapatma davası açmadılar, onu da yapsalar şaşırmam. Yarın ilk önce Ferdi’nin kızı sevgili Nehir’i okula kaydettireceğim, sonra da mücadeleyi devam ettireceğim.

Zeytinburnu’nda zaten bir eylem hazırlanmıştı. Miting alanını değiştirmiyoruz, mitingimizi yapacağız. Mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız görevinin başındadır. Mahalle delege seçimimizi de yapacağız. Gürsel Tekin CHP’den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

