Özgür Özel’den Gürsel Tekin'e: CHP’den ihraç edildi, partiden içeri giremez!

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez’de toplanmıştı. Kararın ardından Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Birincisi, bu 10’uncu denemeydi, şimdi tutturdular. Asli Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar. Tedbir kararı verin diyorlar. Bunu bugüne kadar reddettiler. 9 mahkeme reddetti, 10’uncusunda tutturdular.



Siyaseten AKP ve MHP’nin zarar göreceği bir sonuç doğurur. Bunu YSK iptal edebilir. Bunu niye yapıyorlar? CHP’yi durduramadıklarını, yükselişine engel olamadıklarını görüyorlar, onun için yapıyorlar.



Atatürk’ün kurduğu partiyi ortadan kaldırmak sana nasip olur mu? Bir kapatma davası açmadılar, onu da yapsalar şaşırmam. Yarın ilk önce Ferdi’nin kızı sevgili Nehir’i okula kaydettireceğim, sonra da mücadeleyi devam ettireceğim.



Zeytinburnu’nda zaten bir eylem hazırlanmıştı. Miting alanını değiştirmiyoruz, mitingimizi yapacağız. Mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız görevinin başındadır. Mahalle delege seçimimizi de yapacağız. Gürsel Tekin CHP’den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez.