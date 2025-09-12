Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel’den ‘Kurultay davası’ açıklaması: “İyi düşünür, kötüyle mücadele ederim!” /12 Eylül 2025 20:09

Özgür Özel’den ‘Kurultay davası’ açıklaması: “İyi düşünür, kötüyle mücadele ederim!”

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasını takip eden CHP lideri Özgür Özel, davaya ara verildikten sonra kameraların karşısına geçti. 15 Eylül’de gerçekleşecek olan Kurultay davasına ilişkin bir soru üzerine Özel, “En iyisini düşünüp kötüyü bekler kötüyle mücadele ederim!” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP lideri Özgür Özel, Silivri’de tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘diploma’ davasını izledi. Özel, davaya ara verildiğinde açıklamalarda bulundu. Özel’in konuşmasından bazı bölümler şöyle:

    35 yıl önce ilanla başvurmuş. İstanbul Üniversitesi davet yapıyor. Kendi evindeki arkadaşı seslendi mahkeme salonunda. ‘Benden bir yıl önce başvurup gitti’ diye. Ne kendinden önce gidenlerin ne de sonra gidenler diploması iptal. Bu tarif ettiğiniz suçu kamu görevlileri sivil insanlarla işlediyse madem müştereken işlendi hepsi aynı davada yargılanmalı. Diğerleri nerede? Cevap yok. Yargı tarihinin en utanç verici iddianamesi. yine perişan, paçavra oldu. İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. İmamoğlu bugün yargılanmadı, yargıladı.
    Kent uzlaşısı ya da terör denilen, o gün Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’nı cezalandırmak için o gün yaptığı bir tercihten bugün vazgeçildi. Yanlıştan dönüldü, bunu doğru buluyorum. Ahmet Özer’in bu işten tutukluluğu kalktı ama bunu bildikleri için alakasız bir yerden tutuklama getirdiler. Bugün hemen Resul Emrah Şahan’ı öbür dosyadan sorguya almışlar, yani hem Bahçeli’nin gönlünü alacaklar, kent uzlaşısından tahliye edecekler ama öbür davadan tutuklamak…
    Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış, Devlet bey açıklama yapınca o davadan sorguya alıyorlar. kötülüğün en çiğ görüntüsü…
    Partiyi yıpratmak için yapılan bir kötülük. Bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK ve AYM kararları ile sürecin hukukçular tarafından değerlendirilmesinde birileri demokrasiye düğüm atmaya çalışıyor. Asla ve asla bir şeyin kötüsünü görüp de onun motivasyonumu bozmasına izin vermem. Bugünden ne enerjimi düşürürüm ne de kötüyü bekler kötüyü düşünürüm. En iyisini düşünüp kötüyü bekler kötüyle mücadele ederim.

