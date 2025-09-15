Özgür Özel’den 'kurultayı hızlandırın' talimatı geldi





39. OLAĞAN KURULTAY ÖNE ÇEKİLİYOR





DAVA ÖNCESİ TAKVİM İLAN EDİLECEK

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı süreci ve kurultay tartışmaları gündemi belirlemeye devam ediyor. 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, tedbir talebini reddederek duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi.Dava sabahı, CHP Genel Merkezi Söğütözü’nde de yoğun bir mesai yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin en kritik karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Dört saat süren toplantıda, kurultay sürecine ilişkin kritik kararlar alındı.Kurultay iptali istemi, 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayda kullanılan delegeler üzerinden açılan davalara dayanıyor. Şikayetçiler, delegelerin iradelerinin sakatlandığını öne sürerek iptal başvurusunda bulunmuştu. Açılan davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.Parti yönetimi, dava sürecinde ortaya çıkabilecek belirsizliklerin önüne geçmek için 39. Olağan Kurultay sürecini hızlandırma kararı aldı. Özel’in talimatıyla ilçe kongreleri kısa sürede tamamlanacak ve ardından il kongrelerine geçilecek. CHP, 24 Ekim’den önce kurultay takvimini açıklamayı hedefliyor.Takvimin açıklanmasıyla birlikte Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından 1.260 delegenin listesi askıya çıkmış olacak. CHP kurmayları, bu sürecin başlatılması halinde mahkemeden çıkabilecek “mutlak butlan” ya da “çağrı heyeti” kararlarının işlevsiz kalacağı görüşünü savunuyor.CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmış, Özel ikinci turda genel başkanlığa seçilmişti. Daha sonra eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı davalar açmıştı.