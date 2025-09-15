Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel’den 'kurultayı hızlandırın' talimatı geldi /15 Eylül 2025 19:49

Özgür Özel’den 'kurultayı hızlandırın' talimatı geldi

CHP’de kurultayın iptali istemiyle açılan dava 24 Ekim’e ertelenirken, Genel Başkan Özgür Özel sürecin hızlandırılması talimatını verdi. İlçe kongrelerinin hızlıca tamamlanması ve kurultay takviminin dava öncesinde açıklanması planlanıyor.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı süreci ve kurultay tartışmaları gündemi belirlemeye devam ediyor. 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, tedbir talebini reddederek duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

Dava sabahı, CHP Genel Merkezi Söğütözü’nde de yoğun bir mesai yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin en kritik karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Dört saat süren toplantıda, kurultay sürecine ilişkin kritik kararlar alındı.

Kurultay iptali istemi, 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayda kullanılan delegeler üzerinden açılan davalara dayanıyor. Şikayetçiler, delegelerin iradelerinin sakatlandığını öne sürerek iptal başvurusunda bulunmuştu. Açılan davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

39. OLAĞAN KURULTAY ÖNE ÇEKİLİYOR

Parti yönetimi, dava sürecinde ortaya çıkabilecek belirsizliklerin önüne geçmek için 39. Olağan Kurultay sürecini hızlandırma kararı aldı. Özel’in talimatıyla ilçe kongreleri kısa sürede tamamlanacak ve ardından il kongrelerine geçilecek. CHP, 24 Ekim’den önce kurultay takvimini açıklamayı hedefliyor.

DAVA ÖNCESİ TAKVİM İLAN EDİLECEK

Takvimin açıklanmasıyla birlikte Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından 1.260 delegenin listesi askıya çıkmış olacak. CHP kurmayları, bu sürecin başlatılması halinde mahkemeden çıkabilecek “mutlak butlan” ya da “çağrı heyeti” kararlarının işlevsiz kalacağı görüşünü savunuyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmış, Özel ikinci turda genel başkanlığa seçilmişti. Daha sonra eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı davalar açmıştı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel’den 'kurultayı hızlandırın' talimatı geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:48