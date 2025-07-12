Özgür Özel’den ‘Manavgat rüşvet’ açıklaması: “O baklavacıyı polis 1 ay eğitmiş!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son operasyonda tutuklanan belediye başkanlarına destek için o illere öncelik vermişti. Dün akşam Zeydan Karalar’a destek için Adana’da gerçekleştirilen miting sonrası, CHP’liler bugün de Antalya’da bir araya geldi. Özgür Özel Antalyalılara seslenirken büyük bir coşkuyla karşılandı. Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:





Ey Erdoğan bu meydanı görüyor musun? Dalga dalga operasyonlarla bu milleti sindirebileceğini mi sandın? Bir o köşede bir bu köşede saldırarak CHP’nin mücadelesini kırabileceğini mi sandın? Buradayız, birlikteyiz. Enerjimiz yüksek bitiremezsin. İrademiz çeliktendir bükemezsin. İnsanımız yüreklidir korkutamazsın. Bizi yolumuzdan asla çeviremezsin. Yolumuz iktidar yolu biz kazanacağız, biz başaracağız…

Muhittin Böcek bir kumpasla içeride tutuluyor ona sahip çıkmaya geldik. Benim Muhittin Böcek başkanla özel bir ilişkim var. Covidden hastanede yattı. Hergün kardeşiyle görüştüm. Bir gün ümit yok dediler. Ben dua ettim. Allah Muhittin Başkanı bize geri verdi. O günlerde kapıda olan kardeşinin eşi, kardeşini covidden kaybettik yenge hanım bize emanettir.

Özgür Özel, konuşmasında önemli açıklamalarda bulunarak, Manavgat Belediyesinde “kumpas” olduğunu açıkladı. Özel, şöyle konuştu:





Şimdi bütün Türkiye öyle bir şey öğrenecek, öyle bir şey duyacak ki bunların ne olduğuna bir kez daha hepimiz dudağımızı ısıracağız, ‘Bu kadar da olmaz’ diyeceğiz. Bakın, günlerdir baklavacı var ya, baklavacı. Hani polis geliyor, ‘Aç kutuyu’ diyor, açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99.9 uyuşturucuyla yakalamış.









O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Yani o hani dün dedim ya, Melih Gökçek’in oğlu. Bozuk tohum, bozuk tohum!

Onun baklavacı var ya, bize hesabını sorduğu baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Peki, plan ne? Baklavacıyı aldılar. Kendince itirafçı yaptılar. Manavgat’ta AK Parti ile CHP arasında üç belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı dört isim söyledi, dördünü içeri aldılar ve hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat’ı AK Parti’ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada, içerideki belediye meclis üyeleri istifalarını, üçü istifalarını verdiler, iletildi. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi.

AKP’nin hesabı o anda tutmadı. Peki ne oldu? Savcı baklavacıyı yeniden çağırdı, baklavacı dört belediye meclis üyesinin daha adını verdi, “Ben itirafçıyım.” dedi, dördünü de aldırdı.

Yeniden AK Parti, CHP’nin önüne geçti. Hemen seçim yapıp Manavgat’ı, Manavgatlı’nın AK Parti’ye vermediği Manavgat’ı alacaklar. O sırada ortaya çıktı ki belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınırken hepsi istifa etmiş belediyeden. Yerine, yerine yedekler yeniden çağrılacak. AK Parti başvuruyor. ‘Çağıramazsınız. Önce belediye meclisi toplanacak, başkanı seçeceğiz, sonra çağıracaksınız’

Bu konuda, bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı. Biz, ‘Olmaz’ dedik, itiraz ettik ve itiraz Ankara’ya, Yüksek Seçim Kurulu’na gitti. YSK, ‘CHP haklıdır’ dedi, bugün 3’te yazıyı yolladı.

Bu kumpasa karşı Savcının eşi imzayı atmak yerine rapor aldı. Merak etmeyin YSK’nın kararı kapı gibi. Akşam üstü başka bir hakim görevlendirildi. Gereğini yapacak. Ama buradaki önemli husus şudur. Ben baklava kutusu… Ayakkabı kutusu… İkisinin de Allah belasını versin. Milletin malına el uzatanın kolu kırılsın.

Baklava kutusunu CHP’ye mal edenlere, Baklava üstüne Atamızın emaneti CHP’nin 6 okunu koyanlara… Foyanız ortaya çıktı. Ayakkabı kutusu da baklava kutusu da sizin. İletişim Başkanlığı baklava kutusunun çıktığı gün bütün vekillere, bakanlara üzerinde CHP yazan baklava resimleri yolladı. İnceledik, gördük ki baklavacı sizin işbirlikçiniz! Kaçak içki, uyuşturucu işiyle almışlar, bir ay salmışlar, kumpası kurmuşlar! Baklavanın üstünde ampül yanmış!