Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması /08 Nisan 2022 23:41

Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermesi sonrasında bir açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "İktidar medyasının köpürtmeye çalıştığı beyhude bir polemiktir." ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarfından gündeme getirilen konuya bir yorum da CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özel konuyla ilgili olarak, "İktidar medyasının köpürtmeye çalıştığı beyhude bir polemiktir. Bizim adayımız ittifak partilerinin tam mutabakatıyla kazanması garanti olacak bir aday olacak". ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ TARTIŞMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçen günlerde benim Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş diyerek, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yeni bir tartışma başlatmıştı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet TV’nin Z Raporu programında Çağrı Develioğlu’nun sorularını yanıtladı.

"İKTİDAR MEDYASININ KÖPÜRTMEYE ÇALIŞTI"

Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş çıkışına dair açıklama yapan CHP’li Özgür Özel, ‘’Mansur Yavaş partimizin gurur duyduğu çok başarılı bir belediye başkanıdır. Kendileri de bir açıklama yaptılar bu konuyla ilgili. İktidar medyasının köpürtmeye çalıştığı beyhude bir polemiktir. Bizim adayımız ittifak partilerinin tam mutabakatıyla kazanması garanti olacak bir aday olacak’’ dedi.
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