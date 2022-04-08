Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarfından gündeme getirilen konuya bir yorum da CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özel konuyla ilgili olarak, "İktidar medyasının köpürtmeye çalıştığı beyhude bir polemiktir. Bizim adayımız ittifak partilerinin tam mutabakatıyla kazanması garanti olacak bir aday olacak". ifadelerini kullandı.





MANSUR YAVAŞ TARTIŞMASI







Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçen günlerde benim Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş diyerek, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yeni bir tartışma başlatmıştı.

"İKTİDAR MEDYASININ KÖPÜRTMEYE ÇALIŞTI"





CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,Çağrı Develioğlu’nun sorularını yanıtladı.Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş çıkışına dair açıklama yapan CHP’li Özgür Özel, ‘’Mansur Yavaş partimizin gurur duyduğu çok başarılı bir belediye başkanıdır. Kendileri de bir açıklama yaptılar bu konuyla ilgili. İktidar medyasının köpürtmeye çalıştığı beyhude bir polemiktir. Bizim adayımız ittifak partilerinin tam mutabakatıyla kazanması garanti olacak bir aday olacak’’ dedi.